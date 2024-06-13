«Это повредило психическое здоровье истца»: Харьюский уездный суд отклонил иск Олега Иванова из Koos

Один из лидеров партии Koos Олег Иванов не нашел понимания у Харьюского уездного суда, который отклонил его иск о клевете к таллиннскому букинисту Денису Полякову. В судебном решении первой инстанции сказано, что Иванов впал в депрессию после комментариев о себе в соцсети Facebook. Если решение вступит в силу, то ему предстоит оплатить автору неудобных высказываний судебные издержки.