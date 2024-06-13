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«Это повредило психическое здоровье истца»: Харьюский уездный суд отклонил иск Олега Иванова из Koos

Наталия Гребнева
, журналист
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Олег Иванов.
Олег Иванов. Фото: Postimees

Один из лидеров партии Koos Олег Иванов не нашел понимания у Харьюского уездного суда, который отклонил его иск о клевете к таллиннскому букинисту Денису Полякову. В судебном решении первой инстанции сказано, что Иванов впал в депрессию после комментариев о себе в соцсети Facebook. Если решение вступит в силу, то ему предстоит оплатить автору неудобных высказываний судебные издержки.

В середине апреля Харьюский уездный суд рассмотрел иск Олега Иванова к таллиннскому букинисту, литератору и организатору культурных мероприятий Денису Полякову. От Полякова Иванову была нужна компенсация в 1000 евро за комментарий в соцсети Facebook, опубликованный в том же 2023 года, и удаление этого самого комментария.

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