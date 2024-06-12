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Kaup24 полностью меняет стратегию. Как будет функционировать интернет-магазин?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Директор по маркетингу PHH Group Артур Малиновский.
Директор по маркетингу PHH Group Артур Малиновский. Фото: PHH Group

На днях появилась информация, что известный интернет-магазин Kaup24 закрывает пункты выдачи и сокращает сотрудников. В связи с этим возникло множество вопросов по поводу того, как будет организована работа интернет-магазина в дальнейшем.

Владеющая интернет-магазином компания DLB Trading OÜ сообщила в Кассу по безработице, что в связи с реорганизацией работы будут закрыты физические пункты выдачи товаров и склады. В чем причина столь резких изменений в работе Kaup24?

Директор по маркетингу PHH Group (общество электронной коммерции, в которое входит Kaup24 - прим. ред.) Артур Малиновский рассказал Rus.Postimees, что на прошлой неделе Kaup24 реализовал давно запланированное стратегическое решение и предложил клиентам по всей Эстонии бесплатную доставку.

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