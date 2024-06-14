Бизнес в Эстонии готовится защищаться от дронов

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс обмолвился, что частному сектору необходимо самому защищать свои объекты от дронов. Rus.Postimees выяснил, что основные предприятия уже готовятся: кто-то планирует встречаться «с заинтересованными сторонами», а кто-то уже изучил имеющийся опыт и выбирает технические варианты. Кто и сколько будет платить за милитаризованную модернизацию, опрошенные пока молчат.