Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) заверил членов Рийгикогу, что и он, и все правительство опираются на военные советы главы Сил обороны. «Точно так же мы исходим из финансовых возможностей налогоплательщиков, которые платят за государственную оборону», - добавил вчера на заседании Рийгикогу Певкур.
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Министр обороны Певкур: мы опираемся на военные советы главы Сил обороны и финансовые возможности налогоплательщиков
Певкур, выступая перед Рийгикогу по вопросу расходов на оборону, задал вопрос фракции «Отчества», которая запросила отчет, о том, почему их политики, занимавшие должности министров обороны во время войны, начавшейся в Украине в 2014 году, не предприняли достаточных шагов для укрепления обороноспособности Эстонии еще тогда.