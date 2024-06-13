Министр обороны Певкур: мы опираемся на военные советы главы Сил обороны и финансовые возможности налогоплательщиков

Певкур, выступая перед Рийгикогу по вопросу расходов на оборону, задал вопрос фракции «Отчества», которая запросила отчет, о том, почему их политики, занимавшие должности министров обороны во время войны, начавшейся в Украине в 2014 году, не предприняли достаточных шагов для укрепления обороноспособности Эстонии еще тогда.

«Вы можете задавать самые разные вопросы, но ответов на эти вопросы у вас тоже нет. Ни генерал Рихо Террас, который был главой Сил обороны, ни министр обороны Урмас Рейнсалу не имеют ответа на вопрос, почему тогда не были достигнуты три процента расходов на государственную оборону. Я говорю о реальных действиях, которые предприняло их правительство. А за то время, что я был министром, оборона и расходы выросли с 770 миллионов до 1,34 миллиарда. Это больше, чем за весь период руководства генерала Рихо Терраса Силами обороны», - подчеркнул Певкур. Он добавил, что государственная оборона является приоритетом и ей уделяется очень много внимания.