Убийство Ирины из Ласнамяэ: суд не нашел оснований для ужесточения приговора

«Таллиннский окружной суд оставил решение уездного суда без изменения и отклонил апелляции прокурора и защиты», - сообщили в пресс-службе суда второй инстанции.

Подал апелляционную жалобу и защитник Воронина, который считает, что действия его клиента представляли собой убийство, но не убийство, совершенное мучительным способом, а потому статья обвинения должна быть переквалифицирована, однако окружной суд не нашел оснований ни для смягчения, ни для ужесточения приговора.

Если суд первой инстанции приговорил его к 15 годам лишения свободы, то прокурор требовал для него тюремного заключения сроком на 20 лет.

Напомним, что Ирина исчезла 16 января этого года вечером, когда завершился ее рабочий день, но она так и не вернулась домой. Близкие сообщили в полицию об исчезновении таллиннки на следующий день вечером, и полиция сразу приступила к выяснению обстоятельств исчезновения Ирины. В ту же ночь полиция обнаружила тело Ирины и ее автомобиль в Ласнамяэ, рядом с Нарвским шоссе.

Руководитель отдела по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что в результате расследования, которое длилось почти сутки, подозреваемый в убийстве был задержан.

Согласно обвинению, Дмитрий Воронин стал захаживать в принадлежавший жертве цветочный магазин на улице Паазику еще осенью 2022 года, и несмотря на то, что Ирина просила Дмитрия перестать это делать, он продолжал ей досаждать, а в январе решился ее убить.

Воронин ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов и также отбывал тюремный срок.