Круто! Хозяин дома обнаружил в подвале помещение, полное артефактов

Перевод: Вера Копти

Как это регулярно, судя по публикациям, случается в США, обнаруживший загадочное помещение начал исследовать его содержимое. Вот, например, такой случай.

Но вернемся к свежей находке. Поделившись своим открытием в социальной сети Reddit, он написал: «Прожив в этом доме 20 лет, я обнаружил в подвале потайную комнатку. Там были некоторые личные документы, газета, выпущенная на следующий день после нападения на Перл-Харбор, и рисунок в стиле комикса, на котором беременная Люси кричала: "Черт бы тебя побрал, Чарли Браун!"»

В ходе дальнейшего обследования был обнаружен старый фотоальбом, который мужчина решил вернуть владельцу. «Газета оказалась переизданием, поэтому не очень ценным экземпляром, но все же читать ее было интересно. Я пытаюсь найти хозяев альбома и вернуть им памятные фотографии».

Один пользователь отреагировал на эту своеобразную находку так: «Комикс действительно интересный». Между тем другой добавил: «Если вы введете в Google запрос "беременна от Чарли Брауна", появится много похожих изображений. Похоже, это издание 1960-х годов».

Многие другие люди также обнаруживали загадочные комнаты в своих домах или домах своих близких. Один пользователь Reddit рассказал, как он гостил в деревне у бабушки и дедушки и запускал со своим двоюродным братом воздушного змея. В какой-то момент двоюродный брат толкнул его к стене дома, в результате чего в стене образовался проем.

С помощью дедушки стену снесли, и появилась небольшая комната, заполненная цветочными горшками и светильниками. Там было несколько книг по садоводству и одна, посвященная выращиванию марихуаны. «Насколько мы поняли, никакого тайного хода, который бы вел из комнаты, не было. Однако по какой-то причине она была замурована».