На выборах в Европарламент председатель Центристской партии Михаил Кылварт набрал 27 000 голосов. Воля избирателя ясна - именно ему доверен мандат. Однако Кылварт решил эту волю проигнорировать.
Михаил Кылварт сообщил в субботу, что хочет и дальше возглавлять Центристскую партию, но не считает, что это возможно совмещать с работой в Европарламенте. Поэтому он объявил об отказе от мандата в пользу Яны Тоом, которая уже десять лет является европарламентарием.
Четкого обещания не идти в Европарламент Кылварт не давал, используя перед выборами довольно туманные формулировки, что для него это место «не приоритет». При этом личную кампанию вел активно, посылая избирателям сигнал о серьезности своих намерений.
На вопрос журналистов, не считает ли он себя подсадной уткой, он ответил, что подсадная утка - это тот, кто обманывает.
А Кылварт, конечно же, не обманывал. В политической классике подсадной уткой называют привлекающего избирателей человека, который собирает голоса для партии, но, будучи избранным, не принимает мандат, а остается на прежнем месте, в гнезде.
Чтобы утка могла остаться, нужно объяснить, что так для всех обманутых в своих ожиданиях избирателей будет лучше.
«Невозможно эффективно руководить партией в такие турбулентные времена из Брюсселя, потому что в Европарламенте нужно работать, - сообщила новый старый евродепутат Тоом. - Просто получать зарплату и сидеть в Эстонии - это не сочетается с трудовой этикой Михаила».
Интересно, перед выборами времена были менее турбулентные или члены правления Центристской партии не знали, что руководить партией из Брюсселя будет сложно? И как сочетается с трудовой этикой Михаила обещание не прогибаться, защищая интересы избирателя в Европе, если он туда не собирался?
Ранее Кылварт заявлял, что считает результат достоянием всей партии, поэтому партии и решать, кто поедет работать в Брюссель. Это странная мысль, потому что избиратель не имеет возможности проголосовать за партию как таковую, а должен непременно выбрать конкретного кандидата. Несмотря на то, что другие партии ранее тоже использовали подобную стратегию, это не делает ее этичной и нормальной.
Яна Тоом также быстро перевела стрелки на недостойных представителей других партий, которые были избраны и поедут работать согласно своим мандатам. «Главная проблема в том, что семь депутатов из Эстонии не делают достаточно для сотрудничества», - говорит Тоом. А вот она - молодец, продолжит делать то, что делала. За счет избирателей, выбравших не ее, напомним.
Кстати, в этот раз Центристская партия - единственная из эстонских партий, которая посылает в Европарламент политика, не получившего мандат.
Конечно, Михаил Кылварт и Яна Тоом умеют находить формулировки, чтобы объявить черное серым или вовсе белым. Мы это не раз наблюдали. Но если кто-то выглядит как утка, ходит как утка, крякает как утка, то это, скорее всего, именно утка.
Избирателей, которые хотели видеть в Европарламенте именно Михаила Кылварта, а не Яну Тоом, оказалось в два раза больше. По каким-то своим соображениям они проголосовали за него, а не за действующего евродепутата. На этих выборах Яна Тоом получила 14 143 голоса, на евровыборах 2019 года - 26 990. Тренд понятен.
Может, они хотели изменений и решили, что Яна Тоом засиделась в Европарламенте. Может, кому-то не нравилась ее агрессивная риторика, которая иногда грешит против истины, как было в случае с заявлением на тему найма педагогов без образования. Тоом увязала это с новым законом о переходе на эстоноязычное образование, вводя избирателей в заблуждение.
Воспользоваться популярностью председателя партии, а потом сказать избирателям «всем спасибо, но у нас другие партийные потребности и расчеты» - это обман. Обман никак не может стать правдой, даже если его многословно объяснить.
Что касается партийной стратегии центристов, то из этого решения можно сделать некоторые выводы.
Во-первых, Кылварт дорожит Яной Тоом как союзником, которая помогает укреплять образ партии, ориентированной на «русские темы», хоть и ценой снижения общей поддержки и влияния, ухода известных членов и частичной изоляции (на Тоомпеа с Кылвартом правительство никто делать пока не будет, да и центристская фракция слишком мала - всего шесть членов). Центристская партия становится все более русской - это не упрек или укол, а просто констатация факта.
Во-вторых, Кылварт надеется, оставаясь в Эстонии, спасти партию от полного развала, сплотив вокруг себя оставшихся соратников и привлекая новых для достижения успеха на местных выборах в Таллинне в 2025 году, что будет очень непросто без административного ресурса и в условиях почти пустой партийной казны. От этих выборов будет зависеть и его личное политическое будущее.