Михаил Кылварт сообщил в субботу, что хочет и дальше возглавлять Центристскую партию, но не считает, что это возможно совмещать с работой в Европарламенте. Поэтому он объявил об отказе от мандата в пользу Яны Тоом, которая уже десять лет является европарламентарием.

Четкого обещания не идти в Европарламент Кылварт не давал, используя перед выборами довольно туманные формулировки, что для него это место «не приоритет». При этом личную кампанию вел активно, посылая избирателям сигнал о серьезности своих намерений.

На вопрос журналистов, не считает ли он себя подсадной уткой, он ответил, что подсадная утка - это тот, кто обманывает.

А Кылварт, конечно же, не обманывал. В политической классике подсадной уткой называют привлекающего избирателей человека, который собирает голоса для партии, но, будучи избранным, не принимает мандат, а остается на прежнем месте, в гнезде.

Чтобы утка могла остаться, нужно объяснить, что так для всех обманутых в своих ожиданиях избирателей будет лучше.

«Невозможно эффективно руководить партией в такие турбулентные времена из Брюсселя, потому что в Европарламенте нужно работать, - сообщила новый старый евродепутат Тоом. - Просто получать зарплату и сидеть в Эстонии - это не сочетается с трудовой этикой Михаила».