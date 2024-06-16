«Политически бессильная группа». Пауль Пуустусмаа также покинул ряды EKRE

Перевод: Сергей Светлов

Вице-председатель Харью-Раплаского округа EKRE Пуустусмаа написал, что в последние дни его преследовали грустные мысли, и он пытался понять, как и с кем идти дальше.

«К сожалению, я больше не могу продолжать оставаться в рядах EKRE. Я знаю, что это может удивить, потому что я также активно участвовал в зарождении EKRE, был с партией с 2012 года, консервативные ценности у меня в крови.

К сожалению, я четко вижу, что при нынешнем управлении руководство EKRE обесценило партию, дискредитировало консервативную повестку и унизило членов партии. Продолжать под таким руководством для меня также унизительно», - признал он.

По его словам, EKRE превратилась в политически бессильную группу, у которой нет перспектив как у партии при существующей внутренней структуре. По той же причине, по мнению Пуустусмаа, EKRE бесполезна для эстонского общества и народа.

«Она не способна представлять интересы консервативного народа Эстонии. По крайней мере, при нынешнем стиле руководства партии и нынешних лидерах. К сожалению, предстоящий съезд ничего не изменит. Органы EKRE также не имеют никакого значения. Ни совет, ни центральное руководство. Они формальны», - добавил Пуустусмаа.

«Заявляю здесь ясно, с полной серьезностью и убежденностью, что программные, политические позиции EKRE правильны, безусловно необходимы для нашего общества. Но по вышеуказанным причинам через EKRE их больше невозможно реализовать или успешно развивать. Необходимо продолжать этот курс. Если EKRE это не позволяет, нужно найти альтернативный путь. В этом случае, дорогие люди, не позволяйте никому запугивать вас утверждениями, что альтернативой должно быть «Отечество» или, что еще хуже, какая-то левая либеральная партия. Это сознательно ложное утверждение с целью очернить тех, кто покидает EKRE», - отметил Пуустусмаа.

Он подчеркнул, что его путь не ведет в либеральные или глобалистские партии: «Наши политические братья и сестры воссоединятся, чтобы продолжить прерванный путь. Никто из них не изменится в политическом смысле. И я тем более».

Он добавил, что не подведет никого, кто поддерживал его как консерватора: «Я не подведу тех, кто поддерживал меня как члена EKRE, и тем более тех, кто поддерживал меня лично как человека».