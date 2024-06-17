Аналитик назвала преимущества Каллас как кандидата на пост главы европейской дипломатии

Главам государств и правительств ЕС придется учитывать определенные реалии и соблюдать географический, гендерный и партийный балансы.

Явным фаворитом на пост главы Еврокомиссии является ее нынешний председатель немка Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, в качестве реальных претендентов также называли итальянца Марио Драги и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Победа на выборах в Европарламент Европейской народной партии, которую представляет фон дер Ляйен, и стабильность, с которой она работает, говорят в ее пользу, считают аналитики.

В Европейском Совете возможности более открыты, хотя все указывает на то, что его возглавит представитель социал-демократов. Наиболее вероятными кандидатами на пост председателя Евросовета являются бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта и глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Что касается должности Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, то здесь вопросов больше. Вероятные претенденты - премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо.

«В этом деле (избрании) много требований, которые необходимо учитывать. Я думаю, что в ее пользу (Каллас) несколько фактов: она - женщина, она из балтийской страны. Она соответствует многим пунктам», - сказала аналитик Центра исследования европейской политики София Руссак.

Лидеры стран-членов ЕС начнут обсуждать распределение высших должностей в европейской бюрократии на неофициальном саммите 17 июня. Однако ффициально соглашение будет утверждено только на заседании 27-28 июня.