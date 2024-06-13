Politico Кая Каллас - идеальный кандидат на пост главы евродипломатии

«Премьер-министр Эстонии Каллас присматривается к этой должности [Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности], и, будучи женщиной-либералом из Восточной Европы и национальным лидером, она была бы почти идеальным выбором для либералов, выбирающих преемника Жозепа Борреля», - пишет 13 июня Politico после общения с европейскими политиками, которые знакомы с ходом переговоров о следующем составе Европейской комиссии.

Издание напоминает, что накануне выборов в Европаралмент страны ЕС, не имеющие большого с противостоянии российской агрессии, скептически относились к резким антикремлевским позициям Каллас.

«Некоторые западные лидеры опасались, что Каллас может сосредоточиться исключительно на России и не уделять достаточного внимания другим регионам, особенно Ближнему Востоку и Африке. Но с тех пор эта оппозиция утихла, поскольку Каллас идеально и географически, и политически, и дипломатически вписывается в нынешнюю головоломку с трудоустройством», - уточняет Politico.

Партия Каи Каллас крайне неудачно выступила на прошедших выборах в Европарламент, потеряв один из двух мандатов депутатов.

Это же издание неделю назад сообщило, что кандидатуру Каи Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Всего три месяца назад источники Politico сообщали, что премьер-министр Эстонии вряд ли сможет сменить Жозепа Борреля.