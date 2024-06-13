Критика кандидатуры Каи Каллас (Партия реформ) как новой главы европейской дипломатии сошла на нет. Politico называет премьера Эстонии идеальным сменщиком Жозепа Борреля.
Politico ⟩ Кая Каллас - идеальный кандидат на пост главы евродипломатии
«Премьер-министр Эстонии Каллас присматривается к этой должности [Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности], и, будучи женщиной-либералом из Восточной Европы и национальным лидером, она была бы почти идеальным выбором для либералов, выбирающих преемника Жозепа Борреля», - пишет 13 июня Politico после общения с европейскими политиками, которые знакомы с ходом переговоров о следующем составе Европейской комиссии.
Издание напоминает, что накануне выборов в Европаралмент страны ЕС, не имеющие большого с противостоянии российской агрессии, скептически относились к резким антикремлевским позициям Каллас.
«Некоторые западные лидеры опасались, что Каллас может сосредоточиться исключительно на России и не уделять достаточного внимания другим регионам, особенно Ближнему Востоку и Африке. Но с тех пор эта оппозиция утихла, поскольку Каллас идеально и географически, и политически, и дипломатически вписывается в нынешнюю головоломку с трудоустройством», - уточняет Politico.
Партия Каи Каллас крайне неудачно выступила на прошедших выборах в Европарламент, потеряв один из двух мандатов депутатов.
Это же издание неделю назад сообщило, что кандидатуру Каи Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля поддерживает президент Франции Эмманюэль Макрон.
Всего три месяца назад источники Politico сообщали, что премьер-министр Эстонии вряд ли сможет сменить Жозепа Борреля.
«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО, - говорили в марте собеседники издания. - Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?».
Каллас тогда отшутилась, среагировав на реплику о своей диете.
Сегодня Politico не сомневается, что пост главы Еврокимиссии останется за Урсулой фон дер Ляйен. В феврале источники издания утверждали, что Кая Каллас может стать новым еврокомиссаром по обороне, в случае переназначения фон дер Ляйен.
В конце мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») заявил, что неопределенность в вопросе политического будущего Каи Каллас влияет на работу правительства Эстонии.
«Я не буду рассказывать всяких небылиц, этот вопрос повис в воздухе. Если Каллас получит какую-нибудь высокую должность, то ясно, что это правительство развалится. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос прояснится», - сказал министр иностранных дел десять дней назад.
«Премьер-министр должна уйти в отставку», - заявил 10 июня бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип (Партия реформ).
Смена правительства может произойти уже летом, заявил в тот же день глава МИД Маргус Цахкна.
13 июня на пресс-кнференции Цахкна заявил, что ясность о будущем правительства в контексте воозможного отъезда Каллас в Брюссель, наступит в ближайшие три-четыре месяца.