Переезд Каи Каллас на новую работу в Брюссель «повис в воздухе», сообщил глава МИД

Глава МИД Эстонии прокомментировал влияние на работу правительства неопределенности с возможным трудоустройством Каи Каллас в Брюсселе. По словам Маргуса Цахкна скрывать эту информацию нет смысла.

«Я не буду рассказывать всяких небылиц, этот вопрос повис в воздухе, - цитирует ERR министра иностранных дел. - Если она получит какую-нибудь высокую должность, то ясно, что это правительство развалится. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос о Кае Каллас прояснится».

Правительство продолжает выполнять свои профессиональные обязанности, уточнил Цахкна.

«Пока правительство работает, все министры работают, но ответа на этот вопрос по-прежнему нет».

Маргус Цахкна и Кая Каллас в январе 2024 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Председатель партии «Ээсти 200» при этом выразил уверенность, что работа Каи Каллас в Еврокомиссии была бы полезна для Эстонии.

«Конечно, Кая Каллас была бы очень сильным представителем Эстонии на европейском уровне с точки зрения международной политики, но я хочу, чтобы эстонское правительство было дееспособным, и никакие колебания и сомнения не омрачали бы это сотрудничество», - сказал Маргус Цахкна.

В начале 2024 года европейская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Кая Каллас может получить пост нового еврокомиссара в случае переизбрания Урсулы фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии.

Читайте также Эстония Каю Каллас заберут в Брюссель? Еврокомиссия может ввести специальную должность для премьера Эстонии

В конце марта сама Каллас поддержала идею создания института нового еврокомиссара, который будет отвечать за оборонную промышленность.

В марте премьер-министр Эстонии отклонила предложение европейских либералов стать ведущим кандидатом в избирательной кампании на пост главы Еврокомиссии.

Читайте также Эстония Кая Каллас отказалась баллотироваться от ALDE на пост главы Еврокомиссии

По последним данным Партию реформ, возглавляемую Каей Каллас, поддерживают 18,6% избирателей. Следом идет Консервативная народная партия (EKRE) - 15,9%. На первом месте «Отечество». Сегодня эту партию поддерживают 27,1% участников исследования социологической службы Norstat.