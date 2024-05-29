Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что переезд Каи Каллас на новую работу в Еврокомиссию было бы полезно для Эстонии, но ответа на вопрос о будущем премьера «по-прежнему нет».
Переезд Каи Каллас на новую работу в Брюссель «повис в воздухе», сообщил глава МИД
Глава МИД Эстонии прокомментировал влияние на работу правительства неопределенности с возможным трудоустройством Каи Каллас в Брюсселе. По словам Маргуса Цахкна скрывать эту информацию нет смысла.
«Я не буду рассказывать всяких небылиц, этот вопрос повис в воздухе, - цитирует ERR министра иностранных дел. - Если она получит какую-нибудь высокую должность, то ясно, что это правительство развалится. Надеюсь, что в ближайшее время вопрос о Кае Каллас прояснится».
Правительство продолжает выполнять свои профессиональные обязанности, уточнил Цахкна.
«Пока правительство работает, все министры работают, но ответа на этот вопрос по-прежнему нет».
Председатель партии «Ээсти 200» при этом выразил уверенность, что работа Каи Каллас в Еврокомиссии была бы полезна для Эстонии.
«Конечно, Кая Каллас была бы очень сильным представителем Эстонии на европейском уровне с точки зрения международной политики, но я хочу, чтобы эстонское правительство было дееспособным, и никакие колебания и сомнения не омрачали бы это сотрудничество», - сказал Маргус Цахкна.
В начале 2024 года европейская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Кая Каллас может получить пост нового еврокомиссара в случае переизбрания Урсулы фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии.
В конце марта сама Каллас поддержала идею создания института нового еврокомиссара, который будет отвечать за оборонную промышленность.
В марте премьер-министр Эстонии отклонила предложение европейских либералов стать ведущим кандидатом в избирательной кампании на пост главы Еврокомиссии.
По последним данным Партию реформ, возглавляемую Каей Каллас, поддерживают 18,6% избирателей. Следом идет Консервативная народная партия (EKRE) - 15,9%. На первом месте «Отечество». Сегодня эту партию поддерживают 27,1% участников исследования социологической службы Norstat.