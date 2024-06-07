Каю Каллас все-таки забирают в Брюссель? Politico сообщает о согласии Парижа на премьера Эстонии вместо Жозепа Борреля

Имя премьер-министра Эстонии Каи Каллас (Партия реформ) является самым обсуждаемым в Брюсселе в контексте поиска замены Жозепа Борреля на посту Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, сообщает 7 июня Politico.

Три французских чиновника, непосредственно знакомые с переговорами, подтвердили изданию, что именно Каллас офис Эммануэля Макрона рассматривает в качестве преемника Борреля.

«Между Макроном и Каллас существует хорошее взаимопонимание, ее очень любят, и у них схожие точки зрения, - сказал источник Politico, отметив, что имя премьера Эстонии сегодня самое обсуждаемое в этом контексте. - Она сильный голос, имеющий влияние за пределами своей страны».

Другой высокопоставленный восточноевропейский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что от эстонских коллег ранее узнал, что уже есть подтверждение предпочтений Макрона.

«Они сказали, что Макрон дал свое согласие [назначить Каю Каллас главой евродипломатии] в начале этого года», - утверждает собеседник Politico.

Кая Каллас и Эмманюэль Макрон, Париж, 3 мая 2024 года. Фото: AFP / Scanpix

Впрочем, собеседники издания оговариваются, что в странах ЕС, находящихся дальше от России, чем Эстония, широко распространено недоверие к критической риторике политиков стран Балтии в отношении Москвы. У союзников есть опасения, что Каллас сосредоточится исключительно на России и не обратит внимания на остальной мир, пишет Politico.