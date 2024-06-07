Премьер-министр Эстонии может сменить Жозепа Борреля на посту главы евродипломатии. Об этом 7 июня сообщает издание Politico, утверждая, что кандидатуру Каи Каллас лоббирует президент Франции.
Каю Каллас все-таки забирают в Брюссель? Politico сообщает о согласии Парижа на премьера Эстонии вместо Жозепа Борреля
Имя премьер-министра Эстонии Каи Каллас (Партия реформ) является самым обсуждаемым в Брюсселе в контексте поиска замены Жозепа Борреля на посту Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, сообщает 7 июня Politico.
Три французских чиновника, непосредственно знакомые с переговорами, подтвердили изданию, что именно Каллас офис Эммануэля Макрона рассматривает в качестве преемника Борреля.
«Между Макроном и Каллас существует хорошее взаимопонимание, ее очень любят, и у них схожие точки зрения, - сказал источник Politico, отметив, что имя премьера Эстонии сегодня самое обсуждаемое в этом контексте. - Она сильный голос, имеющий влияние за пределами своей страны».
Другой высокопоставленный восточноевропейский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что от эстонских коллег ранее узнал, что уже есть подтверждение предпочтений Макрона.
«Они сказали, что Макрон дал свое согласие [назначить Каю Каллас главой евродипломатии] в начале этого года», - утверждает собеседник Politico.
Впрочем, собеседники издания оговариваются, что в странах ЕС, находящихся дальше от России, чем Эстония, широко распространено недоверие к критической риторике политиков стран Балтии в отношении Москвы. У союзников есть опасения, что Каллас сосредоточится исключительно на России и не обратит внимания на остальной мир, пишет Politico.
«Я вижу логику предоставления восточноевропейцу высшей должности, - сказал южноевропейский дипломат. - Но нам нужен кто-то, кто говорит также об Африке или Южной Америке, а не только о России».
Стоит напомнить, что всего три месяца назад источники Politico сообщали, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас вряд ли сможет сменить Жозепа Борреля. «Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО, - говорили в марте собеседники издания. - Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?».
Каллас тогда отшутилась, среагировав на реплику о своей диете.
Среди других кандидатур на пост комиссара ЕС по международным делам 7 июня Politico называет и действующего премьер-министра Бельгии Александра де Кро, и экс-премьера этой страны Софи Вильмес. В списке потенциальных преемников Борреля есть также бывший премьер Люксембурга Ксавье Беттель, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, бывший премьер-министр Ирландии Михол Мартин.
О том, что Кая Каллас может переехать в Брюссель, Politico сообщало еще в начале года, уже после того, как СМИ закончили обсуждать перспективы премьера Эстонии стать следующим генеральным секретарем НАТО.
В феврале источники издания утверждали, что Кая Каллас может стать новым еврокомиссаром по обороне, в случае переназначения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В конце мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что неопределенность в вопросе политического будущего Каи Каллас влияет на работу правительства Эстонии.
«Я не буду рассказывать всяких небылиц, этот вопрос повис в воздухе. Если Каллас получит какую-нибудь высокую должность, то ясно, что это правительство развалится. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос прояснится», - сказал министр иностранных дел десять дней назад.
Сама Кая Каллас заявляла в марте, что совершает политической самоубийство, лоббируя увеличение расходов Эстонии на оборону. Образ Каи Каллас отсутствует в агитационных материалах Партии реформ на нынешних выборах в Европарламент.
По результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и фирмы Norstat Eesti, по состоянию на 5 июня «Отечество» поддерживают 27,3%, Партию реформ - 18,9%, Эстонскую консервативную народную партию - 15% избирателей, имеющих право голоса. За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,2%, Центристская партия с 12% и «Ээсти 200», поддержка которой составляет 6,1%.