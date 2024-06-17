Каждый четвертый русскоязычный Латвии поддерживает Путина. За Украину столько же

Русскоязычное население Латвии расколото, но власти страны «пытаются войти в контакт» с этими жителями страны, рассказал президент Эдгар Ринкевич.

«Среди русскоязычного населения Латвии есть определенный раскол. Четверть [русскоязычных] очень явно поддерживают Путина и Россию», - цитирует швейцарская газета Tages-Anzeiger ответ латвийского президента на вопрос о политике Риги в отношении пророссийского меньшинства, проживающего на границе двух стран.

По словам Ринкевича, еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину, а оставшаяся часть «находится в замешательстве или не хочет говорить на эту тему».

Президент Латвии добавил, что руководство страны «наблюдает за этим и пытается войти в контакт с русскоязычным населением».

Население Латвии на 1 января в 2024 году насчитывало 1 873 000 человек. Из них около четверти - русские.

Ранее стало известно, что Латвия стала лидером по росту числа выданных российских виз среди стран Балтии. В 2023 году латвийские граждане получили 20 902 визы, что на 27,3% больше по сравнению с 2022 годом, когда было выдано 16 417 виз. Особенно заметен рост туристических виз: в 2023 году их было выдано 11 157, что на 97,3% больше, чем в предыдущем году (5 655 виз).