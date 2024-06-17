Госсекретарь: кандидатура в Еврокомиссию не обязывает Каллас уходить с поста премьер-министра

По словам Петеркопа, работа в должности премьер-министра исключается только после назначения на новую должность, что, вероятно, произойдет осенью.

В отличие от выдвижения кандидатуры на пост комиссара, кандидатура на должность верховного представителя Евросоюза не регулируется внутренними нормами в Эстонии.

«Это у нас не урегулировано, и нет обязательства получать именной мандат или, как в случае с комиссаром, обязательства, что правительство утверждает кандидатуру именным голосованием, а парламент проводит слушания. Для верховного представителя таких требований нет», - сказал Петеркоп в радиопрограмме.

Сегодня вечером лидеры стран-членов ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, кто станет следующими четырьмя главными должностными лицами ЕС: председателем Европейской комиссии, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, президентом Европейского совета и президентом Европейского парламента.

На данный момент многие европейские издания пишут, что на все четыре должности есть явные фавориты. Среди них - премьер-министр Эстонии Кая Каллас.