Антигосударственная деятельность: суд приговорил экс-профессора ТУ Вячеслава Морозова к шести годам тюрьмы

Период предварительного заключения зачтен в срок наказания, а срок заключения подозреваемого исчисляется с 03.01.2024.

Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации Эстонской Республики, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции.

Гендиректор КаПо: профессор ТУ Морозов сотрудничал со спецслужбами РФ долго и получал за это деньги

По словам государственного прокурора Трийну Олев, Морозов действовал в интересах разведки и служб безопасности Российской Федерации и делал это в течение длительного времени. Морозов являлся профессором Тартуского университета на протяжении 14 лет. Он впервые получил вид на жительство в Эстонии в 2010 году.

По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, Морозов регулярно передавал информацию российским агентам, и это происходило на территории России. Морозову платили за информацию.