В России объявили в розыск экс-замглавы Минобороны и Генштаба Украины

В мае Мехеду и Бокию заочно предъявили обвинения. Как утверждает Следственный комитет России, они «осуществляли общее руководство так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий ранены и погибли 165 человек».

В мае МВД России объявило в розыск и президента Украины Владимира Зеленского. По какому уголовному делу разыскивается он, не уточнялось. Российские информагентства сообщали тогда же со ссылкой на базу данных МВД, что российские власти также объявили в розыск главу Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка.

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Осенью прошлого года, на следующий день после заявлений, которые прозвучали в Таллинне на «Антивоенной конференции», Москва объявила в розыск экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Правда, его хотят посадить и в России, и в Беларуси, и оккупационные власти на востоке Украины.