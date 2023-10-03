Арестовича объявили в России в розыск сразу после его речи в Таллинне

«Мне показалось, что российского оппозиции навязали вот этот извинительный тон. Знаете в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу "Слава Украине! - Героям слава!" Все так вздрагивают слегка и потом такие "конечно, героям слава!" А нас никто не слышит, не видит, не фиксирует? А вдруг мы не скажем - и что тогда? Уже не пустят в этот зал больше никогда? Нас записали, что я не успел вовремя вскочить и произнести "Героям Слава!" Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится. Это чисто украинская история - "Героям слава!" Это жест солидарности, которые многие в мире произносят, но вы не обязаны этого делать, мне кажется», - обратился к участникам «Антивоенной конференции» Алексей Арестович.