Арестовича объявили в России в розыск сразу после его речи в Таллинне

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен Москвой в розыск на следующий день после его заявлений, которые прозвучали в Таллинне на «Антивоенной конференции». Политика хотят посадить и в России, и в Беларуси, и оккупационные власти на востоке Украины.
Алексей Арестович 3 октября был объявлен в розыск в России. Соответствующая карточка с данными политика размещена в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел РФ. Об этом во вторник сообщают российские СМИ.
В базе российского МВД отмечается, что Алексей Николаевич Арестович - «украинец, 1975 года рождения», а разыскивается он «по статье Уголовного кодекса РФ». Какую именно статью российского уголовного кодекса Арестовичу инкриминируют российские силовики и какое именно силовое ведомство решило добиться уголовного наказания для бывшего советника Офиса Владимира Зеленского, не сообщается.
«В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору», - напоминают российские СМИ.
О том, что Арестовича хотят видеть в своих тюрьмах и сепаратисты Донбасса, и Лукашенко стало известно еще полтора года назад. В марте 2022 года генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении тогда еще украинского госслужащего за «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
В День космонавтики, 12 апреля 2022 года, уголовное дело в отношении Арестовича возбудила «генеральная прокуратура Донецкой народной республики». Пропутинские власти оккупированных районов востока Украины обвинили Арестовича «в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации». Осенью 2022 года так называемая ДНР была включена Москвой в состав Российской Федерации.
Новость об объявлении Алексея Арестовича в розыск в России пришла на следующий день после того, как депутат Верховной Рады Олег Дунда публично призвал правоохранительные органы Украины отправить Арестовича в тюрьму за его высказывания в Таллинне, которые прозвучали на «Антивоенной конференции» российских политэмигрантов.
«У меня создалось такое впечатление, что он взял статью диктатора Путина 2021 года и пересказал ее своими словами. Это выглядело очень позорно. Такое впечатление, что он потерял ощущение Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента РФ. И я очень хотел бы, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку по возвращении в Украину Арестовичу одна дорога - в тюрьму», - сказал Дунда в эфире ЭСПРЕССО.TV.
Речь, после произнесения которой Алексея Арестовича хотят посадить в тюрьму и в Украине, и в России, сам политик опубликовал у себе в Telegram-канале сразу после выступления в Таллинне 2 октября.
«Для меня настоящий фашизм, это записывать всех русских в фашисты. Когда мне говорят, утверждают постоянно, что у русских есть генетический сбой, что русские какие-то неправильные изначально гены, что довлеющая мета-историческая реальность над Россией сделала их всех негодяями, подлецами, гадами, рабами, не способными ни к чему, я начинаю просто беситься, потому что ну это что, это расовая теория, как это трактовать вообще? О чем мы говорим?», - в частности заявил Алексей Арестович в Таллинне 2 октября.
Отдельно Арестович высказался о том, что российские политэмигранты вынуждены после переезда из РФ использовать украинские приветствия.
«Мне показалось, что российского оппозиции навязали вот этот извинительный тон. Знаете в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу "Слава Украине! - Героям слава!" Все так вздрагивают слегка и потом такие "конечно, героям слава!" А нас никто не слышит, не видит, не фиксирует? А вдруг мы не скажем - и что тогда? Уже не пустят в этот зал больше никогда? Нас записали, что я не успел вовремя вскочить и произнести "Героям Слава!" Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится. Это чисто украинская история - "Героям слава!" Это жест солидарности, которые многие в мире произносят, но вы не обязаны этого делать, мне кажется», - обратился к участникам «Антивоенной конференции» Алексей Арестович.
Новость о розыске в России Арестович прокомментировал двумя скриншотами.
Алексей Арестович покинул пост советника главы Офиса президента Украины в начале 2023 года. Отставка последовала после того, как политик сделал предположение, что попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января стало следствием работы украинской ПВО. Политик допускал, что может принять участие в следующих выборах президента Украины.
Ранее в большом интервью Rus.Postimees Марк Фейгин рассказал почему он прекратил в своем YouTube-канале регулярные прямые эфиры с Алексеем Арестовичем.