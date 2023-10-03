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Арестовича объявили в России в розыск сразу после его речи в Таллинне

, журналист
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Алексей Арестович позирует фотографу Postimees на фоне сгоревшей российской военной техники, Киев, Украина, 15 ноября 2022 года.
Алексей Арестович позирует фотографу Postimees на фоне сгоревшей российской военной техники, Киев, Украина, 15 ноября 2022 года. Фото: Erik Prozes / Postimees / Scanpix

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объявлен Москвой в розыск на следующий день после его заявлений, которые прозвучали в Таллинне на «Антивоенной конференции». Политика хотят посадить и в России, и в Беларуси, и оккупационные власти на востоке Украины.

Алексей Арестович 3 октября был объявлен в розыск в России. Соответствующая карточка с данными политика размещена в базе разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел РФ. Об этом во вторник сообщают российские СМИ.

В базе российского МВД отмечается, что Алексей Николаевич Арестович - «украинец, 1975 года рождения», а разыскивается он «по статье Уголовного кодекса РФ». Какую именно статью российского уголовного кодекса Арестовичу инкриминируют российские силовики и какое именно силовое ведомство решило добиться уголовного наказания для бывшего советника Офиса Владимира Зеленского, не сообщается.

«В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору», - напоминают российские СМИ.

О том, что Арестовича хотят видеть в своих тюрьмах и сепаратисты Донбасса, и Лукашенко стало известно еще полтора года назад. В марте 2022 года генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении тогда еще украинского госслужащего за «призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В День космонавтики, 12 апреля 2022 года, уголовное дело в отношении Арестовича возбудила «генеральная прокуратура Донецкой народной республики». Пропутинские власти оккупированных районов востока Украины обвинили Арестовича «в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации». Осенью 2022 года так называемая ДНР была включена Москвой в состав Российской Федерации.

Новость об объявлении Алексея Арестовича в розыск в России пришла на следующий день после того, как депутат Верховной Рады Олег Дунда публично призвал правоохранительные органы Украины отправить Арестовича в тюрьму за его высказывания в Таллинне, которые прозвучали на «Антивоенной конференции» российских политэмигрантов.

«У меня создалось такое впечатление, что он взял статью диктатора Путина 2021 года и пересказал ее своими словами. Это выглядело очень позорно. Такое впечатление, что он потерял ощущение Родины и выступает с предвыборной речью на пост президента РФ. И я очень хотел бы, чтобы наши правоохранительные органы также с этим ознакомились. Поскольку по возвращении в Украину Арестовичу одна дорога - в тюрьму», - сказал Дунда в эфире ЭСПРЕССО.TV.

Бывший депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Илья Пономарев и Алексей Арестович на "Антивоенном форуме" в Таллинне 2 октября 2023 года.
Бывший депутат Госдумы от Коммунистической партии РФ Илья Пономарев и Алексей Арестович на "Антивоенном форуме" в Таллинне 2 октября 2023 года. Фото: Ян Левченко

Речь, после произнесения которой Алексея Арестовича хотят посадить в тюрьму и в Украине, и в России, сам политик опубликовал у себе в Telegram-канале сразу после выступления в Таллинне 2 октября.

«Для меня настоящий фашизм, это записывать всех русских в фашисты. Когда мне говорят, утверждают постоянно, что у русских есть генетический сбой, что русские какие-то неправильные изначально гены, что довлеющая мета-историческая реальность над Россией сделала их всех негодяями, подлецами, гадами, рабами, не способными ни к чему, я начинаю просто беситься, потому что ну это что, это расовая теория, как это трактовать вообще? О чем мы говорим?», - в частности заявил Алексей Арестович в Таллинне 2 октября.

Отдельно Арестович высказался о том, что российские политэмигранты вынуждены после переезда из РФ использовать украинские приветствия.

«Мне показалось, что российского оппозиции навязали вот этот извинительный тон. Знаете в чем для меня это проявляется? В хорошей дрессировке по поводу "Слава Украине! - Героям слава!" Все так вздрагивают слегка и потом такие "конечно, героям слава!" А нас никто не слышит, не видит, не фиксирует? А вдруг мы не скажем - и что тогда? Уже не пустят в этот зал больше никогда? Нас записали, что я не успел вовремя вскочить и произнести "Героям Слава!" Вы не обязаны этого делать вообще-то, с моей точки зрения. Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится. Это чисто украинская история - "Героям слава!" Это жест солидарности, которые многие в мире произносят, но вы не обязаны этого делать, мне кажется», - обратился к участникам «Антивоенной конференции» Алексей Арестович.

Новость о розыске в России Арестович прокомментировал двумя скриншотами.

Алексей Арестович покинул пост советника главы Офиса президента Украины в начале 2023 года. Отставка последовала после того, как политик сделал предположение, что попадание российской ракеты в жилой дом в Днепре 14 января стало следствием работы украинской ПВО. Политик допускал, что может принять участие в следующих выборах президента Украины.

Ранее в большом интервью Rus.Postimees Марк Фейгин рассказал почему он прекратил в своем YouTube-канале регулярные прямые эфиры с Алексеем Арестовичем.

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