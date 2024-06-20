Воспоминания эстонского архитектора: «Нам не дали построить новое здание театра на деньги Москвы»

Бои за пристройку к театру «Эстония» с переменным успехом продолжаются не первый год. Стороны творческо-политического конфликта напоминают, и чем дальше, тем больше, свифтовских остроконечников и тупоконечников. Горожане, любящие свой город, с замиранием сердца ждут развития событий, но мало кто знает, что похожая ситуация в Таллинне уже случалась.