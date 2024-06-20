Бои за пристройку к театру «Эстония» с переменным успехом продолжаются не первый год. Стороны творческо-политического конфликта напоминают, и чем дальше, тем больше, свифтовских остроконечников и тупоконечников. Горожане, любящие свой город, с замиранием сердца ждут развития событий, но мало кто знает, что похожая ситуация в Таллинне уже случалась.
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Воспоминания эстонского архитектора: «Нам не дали построить новое здание театра на деньги Москвы»
Дискуссии о пристройке к национальной опере приутихли. Но это, надо полагать, временно. На паузу ситуация была поставлена в конце мая, когда очередное обсуждение перспектив развития театрального здания, вновь зашедшее в тупик, закончилось, как политкорректно звучит заголовок в Postimees, «словесной дуэлью».