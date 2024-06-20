Чт, 20.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Воспоминания эстонского архитектора: «Нам не дали построить новое здание театра на деньги Москвы»

Вера Копти
, журналист
Copy

Бои за пристройку к театру «Эстония» с переменным успехом продолжаются не первый год. Стороны творческо-политического конфликта напоминают, и чем дальше, тем больше, свифтовских остроконечников и тупоконечников. Горожане, любящие свой город, с замиранием сердца ждут развития событий, но мало кто знает, что похожая ситуация в Таллинне уже случалась. 

Дискуссии о пристройке к национальной опере приутихли. Но это, надо полагать, временно. На паузу ситуация была поставлена в конце мая, когда очередное обсуждение перспектив развития театрального здания, вновь зашедшее в тупик, закончилось, как политкорректно звучит заголовок в Postimees, «словесной дуэлью».

Однако работающая в Эстонском музее архитектуры выставка «Eesti teatrimajad» напоминает о двух эпизодах в культурной жизни бывшей ЭССР, которые могли бы полностью изменить облик центра Таллинна и, возможно, загодя решить вопрос о расширении технических возможностей театра «Эстония». Речь идет о проектировании в столице нового здания театра оперы и балета. Попытки были предприняты в 1972 и в 1984 годах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх