В эфире передачи «На кухне» выступил Андрей Терехов, который после высказанных им обвинений в притеснениях на политической почве - он критиковал обстановку в русских школах - перешел из Ласнамяэской русской гимназии в школу с эстонским языком обучения. Терехов поделился подробностями конфликта и своим видением реформы образования и интеграции.
Девятиклассник Андрей Терехов активно высказывается в пользу модернизации русскоязычных школ Эстонии, акцентируя внимание на недостаточных, по его мнению, усилиях по переходу на эстонский язык обучения и чрезмерной закрытости школ.
В апреле ряд эстонских изданий опубликовал материалы, в которых Терехов обвинял свою школу в том, что его не хотят брать в десятый гимназический класс из-за его позиции. Школа тогда объяснила, что действует по правилам и речь идет не о мнении ученика, а о его успеваемости. Вмешавшийся в конфликт вице-мэр Таллинна Алексей Яшин нарушений прав ученика не усмотрел, но заявил, что свобода слова должна быть гарантирована.
Выдержки из беседы:
- Прошло два месяца с момента, как твоя бывшая школа (Ласнамяэская русская гимназия), по твоему мнению, не допустила тебя до гимназической ступени, потому что руководство не было довольно твоей политической позицией. Оглядываясь назад, что ты можешь сказать по этому поводу?
- Я могу сказать, что я поступил правильно, рассказав об этом, потому что если бы я этого не сделал, то в будущем мог бы пострадать любой другой ученик. В итоге я поступил в гимназию, но не в Ласнамяэскую, а в Пельгулиннаскую государственную гимназию, и я доволен тем, как сложилась моя судьба.
- Напомни, пожалуйста, в чем заключался твой спор с руководством школы?
- У руководства школы были сомнения по поводу моих политических взглядов и, как я рассказывал в статье Postimees, у них возникали вопросы. В итоге руководство сказало мне, что пока меня не будут брать в гимназию.
- Ты активный член молодежного объединения партии «Отечество», ты поддерживаешь переход на эстоноязычное образование, называл русские школы чрезмерно закрытыми и говорил, что их деятельность не способствует интеграции в эстонское общество.
- Да, все верно. Именно эти моменты и вызывали вопросы у руководства. Как я говорил в Õhtuleht, если бы я принадлежал к центристской молодежи, таких проблем, скорее всего, не было бы. Я уже несколько лет писал об эстонских и русских школах, об интеграции, выступал на форумах и конференциях на эту тему. Моя активность их раздражала, учитывая подход руководства и их мысли по этому поводу.
- Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин не обнаружил прямых нарушений твоих прав. Руководство школы сообщило, что они действовали по правилам приема учеников в гимназию и тоже посчитали, что ты перебарщиваешь с обвинениями в политических притеснениях.
- Мне показалось их заявление очень пресным. Эти ответы были очень однообразными: все нормально; мы правы; тут только успеваемость. Со своей успеваемостью я поступил в те места, куда подавал заявление. Мне кажется, что успеваемость - не та причина, по которой они мне отказали.
- Как к такому громкому скандалу отнеслись твои родители?
- Мои родители отнеслись достаточно спокойно. Их беспокоило то, насколько это скажется на моих оценках, насколько школа будет вставлять мне палки в колеса. В итоге палок в колесах не было, я закончил последний триместр, написал все экзамены, никаких проблем не было. Когда классная руководительница узнала о ситуации, она сказала, что все будет нормально. Она меня успокоила, и этот вопрос отпал как у меня, так и у моих родителей.
- Ты говорил, что конфликт начался с того, что ты вступил в спор с администрацией, но у учителей твоей школы была своя позиция и другие взгляды на этот счет.
- Классная руководительница сказала, что я там навел шума. Она меня не винила, я сделал то, что сделал. Остальные учителя либо относились холодно, либо, как учительница по ИЗО, шутили, что когда я вырасту, я позакрываю все русские школы, уволю всех русскоязычных учителей и ее в том числе. Все остальные подходили строго с позиции трудовой этики, и все было нормально.
- Что говорили тебе твои одноклассники?
- От всех я получил достаточно позитивную реакцию. Все знали, что я собираюсь идти в эстоноязычную школу и что скандал мне для этого не нужен. Я это делаю просто для того, чтобы раскрыть эту сторону общества, потому что общество должно знать то, что происходит.
- Что ты думаешь насчет преподавания предметов в русскоязычных школах на эстонском языке? О чем говорят твои наблюдения, смогут ли такие школы через пару лет стать полностью эстоноязычными?
- Мне кажется, что это возможно. Стоит только захотеть и сделать. Не стоит оттягивать переход. Если мы поставили рамки, их стоит придерживаться. Мне кажется, что мы уже готовы к этому. В эстоноязычном обществе существует принятие того, что этот переход нужен. В русскоязычном сначала был гнев, который частично сохранился, а потом была депрессия, скоро все-таки должно быть и принятие. Это принятие может быть гневным и депрессивным, но оно состоится, когда все уже вступит в силу.
- Немаловажен психологический настрой учителей и учеников. Что ты можешь сказать о нем в отношении перехода на эстоноязычное образование?
- Со стороны учителей настрой довольно пессимистический, в моей школе не верят в то, что этот переход возможен. Учительница физики называла Кристину Каллас дурой, да и все их мысли были достаточно негативными. Есть, конечно, учителя, которые уже готовы, у них категория в кармане, они готовились к переходу. Но у всех есть какие-то страхи и сомнения по поводу готовности учеников.
Ученикам страшно, но в основном все понимают, что нам нужен эстонский язык. Все больше поступающих знают, что будет больше эстонского языка и готовы к этому. Я думаю, что ученики настроены более уверенно.
- В одной своей статье ты назвал русскоязычные школы слишком закрытыми. Что ты имел в виду?
- Я имел в виду, что до русскоязычных школ не доходят эстоноязычные ученики, и это в какой-то степени закрывает их информационное пространство, лишает их возможности общаться с носителями языка, каким-то образом себя интегрировать в общество и быть на одной волне с эстоноязычной молодежью. Чтобы это все соединить, русская школа не должна быть закрытой, и переход на эстонский язык обучения позволит сделать так, чтобы школы смогли слиться, и мы могли бы получить поколение, которое будет на одной волне.
- Многие учителя не вполне верят в то, что переход возможен. Как ты думаешь, почему часть педагогов так негативно настроена?
- Это банальная привычка и привязанность к тому, что они долго работают в русскоязычной школе. У них свое сообщество, в котором они привыкли жить кто по 30 лет, кто больше. Учителя привыкли так жить и боятся что-то менять. Но этот страх изменений рушится, когда изменения наступают. Нужно просто их дождаться.
- Какие планы у тебя на ближайшее будущее? Собираешься стать политиком и уяаствовать на выборах?
- В 2025 году я, к сожалению, не смогу выдвинуть свою кандидатуру, мне всего 17 лет. В 2029 году будут мои первые выборы, тогда я выдвинусь. Да, такие планы у меня есть. Сейчас я глава Таллиннской молодежной партии «Отечество», и мое желание сделать так, чтобы мы стали самой сильной молодежной организацией в Таллинне. Также, учитывая свое членство в «Открытой республике», я хочу, чтобы в эстоноязычном обществе было много позитивных русских молодых людей.
- В чем заключается позитивность этих людей, которых ты хочешь видеть в нашем обществе?
- В том, чтобы этот стереотип в русских гопниках, благодаря позитивной молодежи, развеялся. Русскоязычные молодые люди могут доказать, что есть нормальная, образованная и приличная молодежь, которая не вносит токсичность в эстонское обществр, а, наоборот, способствует его развитию.
- В молодежном объединении партии «Отечество» других молодых русскоязычных людей нет?
- Да, это правда. Образ партии «Отечество», как и образ всех других партий, кроме центристов и Koos, среди русскоязычных избирателей порушен. Из-за этого есть страх среди русскоязычных, желающих участвовать в политической деятельности. Я там, потому, что мне близки эти идеи, я не боюсь того, что я русский. Другие партии не собираются как-то разделять общество. Наша совместная цель, наоборот, всех сплотить. Мне кажется, это нормальные цели. Как говорится, эстонец - не тот, у кого эстонская кровь, а тот, кто любит Эстонию».
- Ты не жалеешь, что так рано и так ярко появился на политическом поле?
- Мне кажется, что нет. Во-первых, потому что я уже долгое время в этом поле находился. Вот уже несколько лет я примерно понимал, как это все будет выглядеть. Весь этот скандал прошел намного спокойней, чем я ожидал. Я вообще не жалею о том, что случилось. Мне кажется, вообще не стоит никогда ни о чем жалеть. Даже если были допущены какие-то ошибки, то с ними нужно ехать дальше - и рано или поздно куда-нибудь приедешь.