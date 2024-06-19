- Ты говорил, что конфликт начался с того, что ты вступил в спор с администрацией, но у учителей твоей школы была своя позиция и другие взгляды на этот счет.

- Классная руководительница сказала, что я там навел шума. Она меня не винила, я сделал то, что сделал. Остальные учителя либо относились холодно, либо, как учительница по ИЗО, шутили, что когда я вырасту, я позакрываю все русские школы, уволю всех русскоязычных учителей и ее в том числе. Все остальные подходили строго с позиции трудовой этики, и все было нормально.

«На кухне» Андрей Терехов. Фото: Madis Veltman

- Что говорили тебе твои одноклассники?

- От всех я получил достаточно позитивную реакцию. Все знали, что я собираюсь идти в эстоноязычную школу и что скандал мне для этого не нужен. Я это делаю просто для того, чтобы раскрыть эту сторону общества, потому что общество должно знать то, что происходит.

- Что ты думаешь насчет преподавания предметов в русскоязычных школах на эстонском языке? О чем говорят твои наблюдения, смогут ли такие школы через пару лет стать полностью эстоноязычными?