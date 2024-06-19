Перевод: Валерия Ермакова

«Я бы хотел, чтобы Украина имела боеприпасы и технику, необходимые ей для удержания фронта, но пересылка техники может иметь последствия эскалации ситуации в Восточной Европе», - заявил Барделла журналистам, имея в виду ракеты, которые могут быть использованы и для нападения на российскую территорию.

При этом Барделла подчеркнул, что не будет менять обязательства страны в альянсе НАТО, сообщает Reuters.

«Я не планирую отправлять, тем более, ракеты большой дальности или другое вооружение, с помощью которого Украина могла бы атаковать российскую территорию. Моя позиция не изменилась - это поддержка Украины и избежание всех рисков эскалации в регионе. И я думаю, что риск эскалации в данный момент реален», - сказал политик.

Даже если Национальное объединение добьется успеха на выборах и возьмет бразды правления в свои руки, президент Эммануэль Макрон все равно будет принимать решения по основным вопросам внешней политики и политики безопасности страны.

Однако Макрон утратил влияние на вопросы внутренней политики, такие как экономическая политика, иммиграция и финансовые вопросы, что могло повлиять на его способность формировать другие направления политики, включая помощь Украине.