К 16:00 очередь на нарвской стороне КПП Нарва-Ивангород существенно сократилась - теперь это не больше нескольких десятков человек. Люди у самого входа говорят, что стоят около часа, а сколько простоят на мосту, не знают, сообщает с места корреспондент Rus.Postimees в Ида-Вирумаа Диана Харламова.

«Тут со всей Европы едут, из Финляндии очень много», - поясняет женщина.

Очередь в Нарве около 16 часов дня в пятницу. Фото: Диана Харламова

Последние в очереди - молодая русскоязычная семья с детьми. «Не знаю, как долго планируем здесь стоять, но очень надеемся, что не застрянем на мосту. Мы из Финляндии, только сегодня приехали, а в России у нас родственники, и мы туда часто ездим. В очереди стоим, когда как повезет, но в среднем часа по три. Сразу из Финляндии в Питер, конечно, было бы удобнее», - говорит отец семейства.

Пока корреспондент общается с людьми, очередь двигается очень быстро, и через десять минут почти полностью рассасывается. Кажется, на Петровской площади теперь все снова спокойно. О ночном и утреннем кризисе напоминают только новые био-туалеты и машина скорой помощи, спрятавшаяся в тени.

Женщина, которая возвращается из России, нагруженная сумками, устало отвечает, что в сторону Эстонии мало народу. «Очередь на мосту двигается, не так быстро, но двигается. Но люди на солнце стоят, надеюсь, им не так долго придется ждать», - говорит она.

Ситуация на нарвском КПП нормализовалась. Фото: Диана Харламова

Хроника дня