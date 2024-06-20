Стало небезопасно: PPA раньше времени закрыл погранпереход в Нарве

Начальник оперативной службы Идаской префектуры Лийзу Ангер объяснила, что очередь пешеходов была длинной из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ.

«Количество пересечений границы было обычным, однако очередь из-за медленного пограничного контроля на российской стороне стала существенно удлиняться около двух часов дня. На эстонской стороне пересечение границы шло бесперебойно. Примерно к пяти часам около 500 человек ожидало на мосту возможности попасть в Российскую Федерацию, вследствие чего на эстонской стороне мы стали регулировать пересечение границы, то есть пропускали через пограничный контроль меньше людей. Одновременно мы предупреждали людей о том, что пересечение границы на российской стороне может занять очень много времени,» - заявила Ангер.

Чтобы обеспечить безопасность людей, сегодня PPA решил раньше времени закрыть пограничный переход для пешеходов. «Мы приняли это решение, поскольку на мосту было уже слишком много людей, очередь двигалась очень медленно. Пропускать новых людей на мост уже было небезопасно. Мы видели, что они могут не добраться до российской стороны до 23:00», - сказала оперативный руководитель.

Пограничный переход в Нарве закрывается в 23:00. «Мы рекомендуем людям, которые не хотят дожидаться возможности попасть в Российскую Федерацию, незамедлительно вернуться в Эстонию. Пересечение российской границы чрезвычайно замедлено, и эстонский пограничный пункт закроется в 23:00 и будет вновь открыт только завтра в 7:00,» - сказала начальник оперативной службы.

Люди, направляющиеся в сторону РФ, должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам. PPA не рекомендует ездить в Россию.

С 1 мая 2024 года Нарвский пограничный пункт по решению правительства Эстонии закрыт с 23:00 до 7:00.