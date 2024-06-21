Перед КПП «Нарва-1» рано утром в пятницу, 21 июня, еще до открытия пограничного перехода в 7 утра, образовалась длинная очередь из сотен людей, пишет Rus.ERR.
Длинная очередь у погранпункта в Нарве наблюдалась и утром в пятницу
Длинная очередь на пограничном пункте в Нарве предположительно была вызвана тем, что Россия уже в четверг медленно проводила пограничный контроль.
С целью обеспечения безопасности и здоровья людей Департамент полиции и погранохраны решил в четверг вечером досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы по направлению из Эстонии в Россию.
С 1 мая нарвский пограничный пункт работает с 7 до 23 часов.
Эстонские власти РФ посещать не рекомендуют.