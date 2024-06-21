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Длинная очередь у погранпункта в Нарве наблюдалась и утром в пятницу

rus.postimees.ee
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Очередь на пограничном переходе в Нарве в мае.
Очередь на пограничном переходе в Нарве в мае. Фото: Tairo Lutter

Перед КПП «Нарва-1» рано утром в пятницу, 21 июня, еще до открытия пограничного перехода в 7 утра, образовалась длинная очередь из сотен людей, пишет Rus.ERR.

Длинная очередь на пограничном пункте в Нарве предположительно была вызвана тем, что Россия уже в четверг медленно проводила пограничный контроль.

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С целью обеспечения безопасности и здоровья людей Департамент полиции и погранохраны решил в четверг вечером досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы по направлению из Эстонии в Россию.

С 1 мая нарвский пограничный пункт работает с 7 до 23 часов.

Эстонские власти РФ посещать не рекомендуют.

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