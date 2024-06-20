«19 июня в 23:00 пограничники закрыли пограничный пункт "Нарва-1" на ночь. Въехать в Эстонию разрешили тем, кто к тому времени уже пересек мост, после чего ворота были закрыты. В тот момент на мосту со стороны России не было ни одного человека. После закрытия пограничного пункта пограничная служба Российской Федерации продолжала проверять пересекающих границу и пропускала людей на мост в направлении Эстонии.

Около 23:25 за воротами находилось 37 человек, которым эстонские пограничники объяснили, что границу можно пересекать в период с 7:00 до 23:00. Люди вернулись обратно в Россию, и к 1:30 ночи все покинули мост», - рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны вечером в четверг 20 июня.

Ранее российские пограничники распространили специальное заявление с предупреждением о пробках на погранпереходе Ивангород-Нарва.

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«Ориентировочные часы пиковой загрузки пункта пропуска по пятницам на выход из РФ с 12:00 до 15:00 мск, на вход в Россию - с 09:00 до 12:00 мск. В субботу и воскресенье на выход с 15:00 до 18:00 мск, на вход - с 15:00 до 21:00-23:00 мск», - цитируют российские СМИ сообщение пограничного управления ФСБ.

В ближайшее воскресенье КПП Нарва не будет доступен для прохода пересекающих границу лиц и днем. 23 июня с 9:30 до 12:30, люди не смогут добраться до погранперехода в связи с проведением парада в Нарве в честь Дня победы.

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