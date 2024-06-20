Пассажиры автобуса Lux Express из Петербурга не успели пройти эстонскую границу в Нарве до ее закрытия, сообщило петербургское издание «Фонтанка.ру», утверждая со ссылкой на очевидцев, что Эстония закрыла границу раньше времени. В PPA опровергли эти утверждения.
С 1 февраля 2024 года пограничный пункт Нарва-Ивангород закрыт для транспортных средств после решения России провести реконструкцию автомобильных терминалов. С 1 мая 2024 года Нарвский пограничный пункт по решению правительства Эстонии закрыт с 23:00 до 7:00.
О проблемах с переходом этого погранперехода в четверг 20 июня петербургскому изданию «Фонтанка.ру» рассказала супруга пассажира автобуса Lux Express. Накануне вечером ее муж выехал из Петербурга в Таллинн, но, когда автобус подъехал к контрольно-пропускному пункту в Ивангороде, там уже стояла длинная очередь. По словам Елизаветы, эстонская сторона перекрыла мост в 22.50, в то время как российская сторона закончила досмотр всех пассажиров только к 23.00.
В пресс-службе АО Eurolines уточнили, что автобус выехал из Петербурга с небольшой задержкой, однако это не отразилось на расписании. Пассажиры были в очереди на пограничном пункте в 20.20.
«В это время на границе оказалось больше людей, чем обычно. Среди ожидающих были также пассажиры других перевозчиков и самостоятельные путешественники. Поскольку пограничный переход "Нарва-1" закрывается на ночь, людям пришлось вернуться обратно в Ивангород», - добавили в компании.
Компания также сообщила, что пассажиры перешли границу рано утром, и с семи утра в Нарве у эстонского пограничного пункта их ждал специально организованный автобус, который в 8:30 выехал в сторону Таллинна.
Rus.Postimees попросил Департамент полиции и погранохраны прокомментировать ситуацию. В PPA опровергли утверждения, что граница была закрыта раньше 23:00.
«19 июня в 23:00 пограничники закрыли пограничный пункт "Нарва-1" на ночь. Въехать в Эстонию разрешили тем, кто к тому времени уже пересек мост, после чего ворота были закрыты. В тот момент на мосту со стороны России не было ни одного человека. После закрытия пограничного пункта пограничная служба Российской Федерации продолжала проверять пересекающих границу и пропускала людей на мост в направлении Эстонии.
Около 23:25 за воротами находилось 37 человек, которым эстонские пограничники объяснили, что границу можно пересекать в период с 7:00 до 23:00. Люди вернулись обратно в Россию, и к 1:30 ночи все покинули мост», - рассказали Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны вечером в четверг 20 июня.
Ранее российские пограничники распространили специальное заявление с предупреждением о пробках на погранпереходе Ивангород-Нарва.
«Ориентировочные часы пиковой загрузки пункта пропуска по пятницам на выход из РФ с 12:00 до 15:00 мск, на вход в Россию - с 09:00 до 12:00 мск. В субботу и воскресенье на выход с 15:00 до 18:00 мск, на вход - с 15:00 до 21:00-23:00 мск», - цитируют российские СМИ сообщение пограничного управления ФСБ.
В ближайшее воскресенье КПП Нарва не будет доступен для прохода пересекающих границу лиц и днем. 23 июня с 9:30 до 12:30, люди не смогут добраться до погранперехода в связи с проведением парада в Нарве в честь Дня победы.
Rus.Postimees ранее сообщал, что закрытие российских автомобильных терминалов в Ивангороде привело к очередям из пешеходов и очередям из автомобилей на других КПП.
После ограничения с 1 мая работы погранперехода Нарва в темное время суток, в правительстве Эстонии обсуждалась идея ввести аналогичное ограничение в работе КПП Койдула, который находится на границе с Псковской областью. Однако, 20 июня правительство Эстонии не поддержало эту идею министерства экономики, несмотря на утверждения авторов инициативы, что транспортные потоки сократились.
В среду стало известно, что жители Эстонии собирают подписи за восстановление круглосуточной работы пограничного пункта «Нарва».
По первоначальным планам российской стороны автомобильное движение по мосту через реку Нарову должно было возобновиться летом 2026 года. Однако в конце мая новый глава Федеральной таможенной службы России (ФТС), бывший егерь Путина Валерий Пикалев заявил, что реконструкция в Ивангороде может завершиться раньше.
«По информации Минтранса, с февраля месяца Росгранстрой уже приступил к выполнению работ, и обещают нам до конца 2025 года [их] завершить», - говорил руководитель ФТС месяц назад.
В начале апреля стало известно, что перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией, компания Lux Express, за два года войны в несколько раз увеличила свои доходы в РФ. После этой новости Rus.Postimees узнал, граждане каких стран делают кассу этой компании, пересекая границы ЕС и «государства - спонсора терроризма».