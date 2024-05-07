Число граждан Финляндии на Нарвском погранпункте выросло в 35 раз

За первые месяцы 2024 года количество финских граждан на Нарвском погранпункте Эстонии увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает финское издание Yle.

«Около 7 300 граждан Финляндии пересекли границу Эстонии и России в Нарве и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», - сообщает финская пресса со ссылкой на данные эстонских пограничников.

Пограничники с собакой во время медиа-мероприятия Пограничной службы Финляндии RAJA на финско-российской границе в Иматре, Финляндия, 26 октября 2023 года. Фото: Jussi Nukari/LEHTIKUVA/SIPA

Число финнов, пересекающих границу ЕС и РФ в Эстонии, увеличилось на несколько сотен и на КПП Койдула и Лухамаа.

О росте пассажиропотока изданию сообщил и Райт Реммель, отвечающий за финские операции автобусной компании Lux Express. По его словам, с начала года поездки из Таллинна в Санкт-Петербург, забронированные с финских мобильных номеров, выросли на 16 %.

Ранее в Lux Express рассказали Rus.Postimees о двукратном росте прибыли на российском направлении.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. С тех пор правительство Петтери Орпо неоднократно продлевало запрет на работу погранпереходов. В начале апреля очередное решение о продлении было принято без конкретной даты окончания действия ограничения.

Поездка из приграничной финской Лаппеенранты в Петербург, расстояние между которыми составляет 220 километров, раньше занимала три часа. Сегодня местным жителям приходится преодолевать 680 километров через Хельсинки, Таллинн и Нарву.