В 2024 году погранпереходом в Нарве воспользовалось в десятки раз больше жителей Финляндии, чем прежде. Рост числа лиц с финскими документами отмечен даже на южных погранпереходах эстонско-российской границы.
Число граждан Финляндии на Нарвском погранпункте выросло в 35 раз
За первые месяцы 2024 года количество финских граждан на Нарвском погранпункте Эстонии увеличилось в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает финское издание Yle.
«Около 7 300 граждан Финляндии пересекли границу Эстонии и России в Нарве и вернулись в Эстонию через этот же МАПП. В прошлом году данная цифра равнялась примерно 200», - сообщает финская пресса со ссылкой на данные эстонских пограничников.
Число финнов, пересекающих границу ЕС и РФ в Эстонии, увеличилось на несколько сотен и на КПП Койдула и Лухамаа.
О росте пассажиропотока изданию сообщил и Райт Реммель, отвечающий за финские операции автобусной компании Lux Express. По его словам, с начала года поездки из Таллинна в Санкт-Петербург, забронированные с финских мобильных номеров, выросли на 16 %.
Ранее в Lux Express рассказали Rus.Postimees о двукратном росте прибыли на российском направлении.
Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. С тех пор правительство Петтери Орпо неоднократно продлевало запрет на работу погранпереходов. В начале апреля очередное решение о продлении было принято без конкретной даты окончания действия ограничения.
Поездка из приграничной финской Лаппеенранты в Петербург, расстояние между которыми составляет 220 километров, раньше занимала три часа. Сегодня местным жителям приходится преодолевать 680 километров через Хельсинки, Таллинн и Нарву.
«Виктория Ильина, живущая в Лаппеенранте, этой весной дважды ездила в Санкт-Петербург. Причиной последней поездки стала операция, сделанная ее сыну в марте. Дорога до больницы заняла около 16 часов», - рассказывает Yle историю конкретной семьи.
Suomen itärajalta matkustetaan Venäjälle nyt Viron kautta – Viktoria Ilina matkusti poikansa leikkausta varten 16 tuntia https://t.co/WOxab7EFPj— Yle Uutiset (@yleuutiset) May 6, 2024
О том, как после закрытия финско-российской границы выглядит маршрут между Хельсинки и Петербургом, ранее Rus.Postimees рассказывал профессор Университета Хельсинки.
На этом фоне власти Эстонии обсуждают дальнейшее ограничение в работе погранпереходов на границе с Россией. С 1 мая КПП Нарва не работает с 23:00 до 7:00. Аналогичное ограничение обсуждается и для погранперехода Койдула на границе Вырумаа и Псковской области.
«Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время», - сказал в конце апреля министр финансов Март Вырклаэв, комментируя идею закрытия на ночь второго погранперехода на границе с Россией - «Койдула».
«Мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра», - заявил после министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Вместе с тем глава МВД Эстонии уточнил, что «если объемы движения изменятся, то одним из шагов может стать пересмотр нынешних графиков рабочего времени».
«Для меня как министра внутренних дел было чрезвычайно важно обсудить возможное ограничение движения через границу с местным сообществом, чтобы выяснить прямые и косвенные последствия этого для жителей этого региона. Соответствующая встреча с представителями местного сообщества состоится в PPA уже 2 мая», - говорил Ляэнеметс накануне одной из таких встреч, итоги которой не разглашались.
Факт того, что закрытие границ приводит к экономическим проблемам жителей приграничных районов, ранее признал глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Во время недавнего визита главы Еврокомиссии на закрытую финско-российскую границу Орпо попросил у ЕС денег для решения экономических проблем регионов Финляндии, пострадавших от закрытия границы с Россией. В начале апреля стало известно, что на закрытой финско-российской границе побывал Лаури Ляэнеметс.
2 мая Rus.Postimees сообщил, что автоперевозчик Ecolines с 15 мая запускает беспересадочный маршрут Таллинн-Петербург, который будет пересекать границу через южный КПП Лухамаа и заезжать в Псков. Эта новость стала одной из самых цитируемых в наших соцсетях.
После закрытия Россией автомобильных терминалов в Ивангороде, пересечь границу в Нарве можно только пешком, поэтому здесь пассажиры автобусных маршрутов после пересечения границы вынуждены пересаживаться с одного автобуса на другой.
Ранее Rus.Postimees сообщал об очередях из желающих пересечь эстонско-российскую границу в Нарве.