Глава Еврокомиссии взлетела над границей НАТО и России, а премьер Финляндии попросил у нее денег

«Нам есть чему поучиться у Финляндии и у финской модели готовности всех слоев общества. Это позволяет адекватно реагировать на различные виды кризисов. И именно это делает общество по-настоящему устойчивым, - сказала глава Еврокомиссии на брифинге для прессы после приземления вертолета. - После гибридной атаки, предпринятой Беларусью в ноябре 2021 года против Латвии, Польши и Литвы, мы все знаем, как Путин и его союзники используют мигрантов, чтобы проверить нашу защиту и попытаться дестабилизировать нас. Сейчас Путин сосредоточил свое внимание на Финляндии».

Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что гибридные атаки РФ против Финляндии являются следствием вступления страны в НАТО в 2023 году и поддержке Украине, которую оказывало и прежнее и нынешнее финское правительство.

О том, что миграционное давление на Финляндию, которое началось в 2023 году и привело к полному закрытию финско-российской границы, является «персональным приветом» Путина властям Финляндии, эксперты Rus.Postimees говорили еще в конце 2023 года.

Читайте также Эстония Откуда в Эстонию едут нелегалы и почему давление мигрантов остановилось на Финляндии

В начале апреля тот же участок финско-российской границы посетил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Читайте также За рубежом МВД Эстонии перенимает опыт Финляндии по закрытию границы с Россией

В свою очередь премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границы с Россией привело к экономическим проблемам в Восточной Финляндии и попросил Еврокомиссию оказать финансовую помощь этому региону.