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Откуда в Эстонию едут нелегалы и почему давление мигрантов остановилось на Финляндии

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Иван Скрябин
, журналист
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Просители убежища на финско-российской границе, 23 ноября 2023 года.
Просители убежища на финско-российской границе, 23 ноября 2023 года. Фото: Reuters / Scanpix

Какие погранпереходы на восточной границе Эстонии предпочитают иностранцы, которых можно считать участниками «миграционного давления», откуда они приезжают и сколько их всего. Rus.Postimees узнал данные Департамента полиции и погранохраны, о которых не пишут СМИ.

Меньше чем через неделю Финляндия откроет границу с Россией. Конечно, если не случится новый форс-мажор. Новость о том, что простой в работе погранпереходов на финско-российской границе закончится уже 14 декабря, третий день продолжает гулять по страницам мировых СМИ и сознанию их читателей, хотя финские пограничники рассказали об этом еще в начале недели.

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