Финляндия обещает быстро расчистить от снега закрытые и заметенные КПП на границе с РФ

«На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени», - цитирует во вторник, 5 декабря, Yle заместителя командующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

Один из руководителей финских пограничников уточнил, что погранпереходы на границе с РФ откроются 14 декабря. Однако ограждения не будут убирать далеко, так как они могут понадобиться снова.

«Мы должны увидеть, продолжится ли это [поток просителей убежища], если границы откроются», - уточнил замкомандующего Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

Хейкки Ахтиайнен добавил, что в случае необходимости Пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе.

Власти Финляндии сначала закрыли четыре погранперехода на границе с Ленобластью и Карелией. КПП были выведены из эксплуатации 18 ноября до конца зимы. Через несколько дней были закрыты еще три погранперехода на границе с Карелией и Мурманской областью, но срок приостановки работы КПП был сокращен до 23 декабря. После этого Хельсинки принял решение закрыть для въезда мигрантов последний и самый северный КПП, сократив общий период простоя до конца 13 декабря. В конце ноября Кремль намекнул на военный ответ после новости о том, что на финско-российскую границу делиться опытом приедут специалисты из Польши.

Власти Эстонии неоднократно допускали возможность принятия аналогичных решений в случае появления на восточной границе иностранцев без въездных документов в ЕС, которых направляют российские власти. В случае закрытия эстонско-российской границы может быть прекращено прямое автомобильное сообщение между эстонскими населенными пунктами в Сетомаа, рассказал Rus.Postimees начальник кордона Саатсе Департамента полиции и погранохраны Арви Суви.