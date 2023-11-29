МИД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

«Мы готовы закрыть [границу], если это понадобится, - заявил Цахкна 29 ноября перед встречей министров иностранных дел стран НАТО. - Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии».

23 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что закрытие восточной границы для борьбы с мигрантами пока не требуется. 28 ноября Финляндия объявила о полном закрытии своих КПП для мигрантов с 30 ноября, после чего Ляэнеметс подтвердил отсутствие аналогичных решений в Эстонии.

«Это [закрытие границы с РФ] может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции», - добавил сегодня Маргус Цахкна.

Изначально Финляндия из-за миграционного давления с территории РФ закрыла 4 КПП на границе с Россией до конца зимы. После закрытия еще трех КПП срок приостановки работы погранпереходов сократился до 23 декабря. По последним новостям граница может быть открыта уже 13 декабря. При этом ограничения не касаются перевозок грузов на автомобильном транспорте и железнодорожных перевозок, уточняло агентство Reuters со ссылкой на пограничную службу Финляндии. По данным СМИ, во вторник, 28 ноября, в Финляндию через единственный работающий КПП на самом севере страны из России не пришел ни один мигрант.

Тем временем МИД России в лице заместителя Сергея Лаврова Александра Грушко назвал решение Финляндии «нерациональным». До этого Мария Захарова призвала Финляндию к переговорам. В минувшие выходные премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что политические переговоры с Россией невозможны, пока идет война в Украине.