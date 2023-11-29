Кремль намекнул на военный ответ после закрытия Финляндией границы с Россией

Москва снова пытается опровергнуть утверждения правительства Финляндии об управляемом миграционном давлении мигрантов на ЕС. После сообщения о готовности Варшавы помочь Хельсинки пресс-секретарь Путина предупредил о военных рисках роста напряженности на границе.
Путинский пресс-секретарь второй раз с начала миграционного кризиса на границе Финляндии с Россией высказался по теме закрытия финских КПП. 20 ноября Дмитрий Песков отрицал, что сотрудники российских правоохранительных органов и пограничных структур оказывают содействие мигрантам из третьих стран, которые через Россию стремятся в Финляндию. Днем 29 ноября представитель Кремля заявил, что напряженность на финско-российской границе провоцирует не Москва.
«Конфликта как такового нет. Финляндии никто и ничто не угрожает, и в данном случае это [закрытие финских КПП], конечно, абсолютно избыточная мера по обеспечению безопасности границы, потому что там нет никакой угрозы и в реальности нет никакой напряженности», - цитируют Пескова российские государственные СМИ в среду.
Во вторник вечером глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что Польша направит в Финляндию военных советников для защиты от «гибридного нападения».
«Существует официальная просьба [президента Финляндии] о поддержке союзников перед лицом гибридного нападения на финскую границу. Польша намерена положительно ответить на просьбу нашего союзника по НАТО и партнера ЕС. Группа военных советников на месте предоставит информацию о безопасности границ, в том числе в оперативном плане», - написал господин Сивер 28 ноября.
Jednym z wyników wizyty oficjalnej Prezydenta Finlandii Sauli @niinisto na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda jest oficjalny wniosek o sojusznicze wsparcie w obliczu ataku hybrydowego na fińską granicę. Polska zamierza pozytywnie odnieść się do prośby naszego sojusznika z NATO… pic.twitter.com/Swqk4nP4Yu— Jacek Siewiera (@JacekSiewiera) November 28, 2023
«Это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе, - прокомментировал новость пресс-секретарь Путина. - Напряженность может как раз возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на границе».
«Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу по увеличению концентрации военных подразделений на наших границах. Вот так именно мы это и видим», - добавил Дмитрий Песков.
На этом фоне глава МИД Финляндии выразила надежду, что Россия прекратит содействовать организации миграционного давления.
«Мы надеемся, что Россия вернется к норме, когда они соблюдали наши соглашения, и не будет позволять людям пересекать [границу] без надлежащих документов», - цитирует Элину Валтонен телеканал CNBC.
28 ноября Финляндия объявила о полном закрытии своих КПП для мигрантов с 30 ноября до 13 декабря. После этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал решение Финляндии «нерациональным». До этого Мария Захарова призывала Финляндию к переговорам, но премьер Финляндии Петтери Орпо ответил, что политические переговоры с Россией невозможны, пока идет война в Украине.
Министр внутренних дел Эстонии во вторник подтвердил, что закрытие погранпереходов на границе с Россией пока не планируется. Все будет зависеть от развития ситуации, уточнил, в свою очередь, глава МИД Маргус Цахкна.
Как закрытие границ влияет на продолжающийся экспорт товаров из ЕС в РФ, читайте в нашем интервью с представителем транспортного бизнеса России, который прямо сейчас ждет груз с самого северного финского КПП.