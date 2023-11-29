Кремль намекнул на военный ответ после закрытия Финляндией границы с Россией

«Это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе, - прокомментировал новость пресс-секретарь Путина. - Напряженность может как раз возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на границе».

«Финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу по увеличению концентрации военных подразделений на наших границах. Вот так именно мы это и видим», - добавил Дмитрий Песков.

На этом фоне глава МИД Финляндии выразила надежду, что Россия прекратит содействовать организации миграционного давления.

«Мы надеемся, что Россия вернется к норме, когда они соблюдали наши соглашения, и не будет позволять людям пересекать [границу] без надлежащих документов», - цитирует Элину Валтонен телеканал CNBC.

28 ноября Финляндия объявила о полном закрытии своих КПП для мигрантов с 30 ноября до 13 декабря. После этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал решение Финляндии «нерациональным». До этого Мария Захарова призывала Финляндию к переговорам, но премьер Финляндии Петтери Орпо ответил, что политические переговоры с Россией невозможны, пока идет война в Украине.

Министр внутренних дел Эстонии во вторник подтвердил, что закрытие погранпереходов на границе с Россией пока не планируется. Все будет зависеть от развития ситуации, уточнил, в свою очередь, глава МИД Маргус Цахкна.