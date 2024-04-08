МВД Эстонии перенимает опыт Финляндии по закрытию границы с Россией

Главы МВД двух стран Мари Рантанен и Лаури Ляэнеметс посетили восточную границу Финляндии, сообщает 8 апреля сайт министерства внутренних дел соседней с Эстонией страны. Чиновники двух стран посмотрели на Россию через забор на пограничном переходе Иматра, который до закрытия финско-российской границы являлся одним из самых популярных.

Ministeri @MariPSRantanen ja Viron sisäministeri Lauri Läänemets vierailivat Suomen itärajalla. Ministerit kuulivat tilannekatsauksen rajan tilanteesta ja esteaitahankkeesta.



Lue lisää ⬇️ @sisemin https://t.co/q5ZKEqxojd — Sisäministeriö (@Sisaministerio) April 8, 2024

«На границе сохраняется исключительная ситуация и угроза управляемой иммиграции. Россия целится в Финляндию с помощью управляемой иммиграции. 4 апреля правительство приняло решение, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока это необходимо», - заявила на встрече с Лаури Ляэнеметсом министр внутренних дел Финляндии.

Во время встречи глав МВД Финляндии и Эстонии, в том числе, обсуждался проект закона о борьбе с управляемой иммиграцией, а также коррекция соглашения ЕС о предоставлении убежища.

«В настоящее время международное законодательство не предлагает решений для управляемой иммиграции. Нам следует подумать о том, как ЕС и его государства-члены могут вместе ответить на текущие вызовы, чтобы обеспечить национальную и европейскую безопасность. Помимо сотрудничества, важно, чтобы ЕС обеспечивал национальную безопасность посредством собственного законодательства каждой страны», - заявила министр Рантанен.