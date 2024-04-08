Министры внутренних дел Финляндии и Эстонии посетили закрытую границу с Россией и обсудили изменение прежних практик отношения к мигрантам. Накануне визита Финляндия продлила закрытие границ с Россией. Эстонские КПП на границе с РФ продолжают свою работу.
МВД Эстонии перенимает опыт Финляндии по закрытию границы с Россией
Главы МВД двух стран Мари Рантанен и Лаури Ляэнеметс посетили восточную границу Финляндии, сообщает 8 апреля сайт министерства внутренних дел соседней с Эстонией страны. Чиновники двух стран посмотрели на Россию через забор на пограничном переходе Иматра, который до закрытия финско-российской границы являлся одним из самых популярных.
Ministeri @MariPSRantanen ja Viron sisäministeri Lauri Läänemets vierailivat Suomen itärajalla. Ministerit kuulivat tilannekatsauksen rajan tilanteesta ja esteaitahankkeesta.— Sisäministeriö (@Sisaministerio) April 8, 2024
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«На границе сохраняется исключительная ситуация и угроза управляемой иммиграции. Россия целится в Финляндию с помощью управляемой иммиграции. 4 апреля правительство приняло решение, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока это необходимо», - заявила на встрече с Лаури Ляэнеметсом министр внутренних дел Финляндии.
Во время встречи глав МВД Финляндии и Эстонии, в том числе, обсуждался проект закона о борьбе с управляемой иммиграцией, а также коррекция соглашения ЕС о предоставлении убежища.
«В настоящее время международное законодательство не предлагает решений для управляемой иммиграции. Нам следует подумать о том, как ЕС и его государства-члены могут вместе ответить на текущие вызовы, чтобы обеспечить национальную и европейскую безопасность. Помимо сотрудничества, важно, чтобы ЕС обеспечивал национальную безопасность посредством собственного законодательства каждой страны», - заявила министр Рантанен.
Глава МВД Финляндии надеется на обсуждение в ЕС механизмов, которые позволили бы временно приостанавливать обработку индивидуальных заявлений о предоставлении убежища, когда речь идет о крупномасштабной нелегальной иммиграции.
Буквально за неделю до теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве, где исполнителями являются граждане Таджикистана, а ответственность за массовое убийство взяли на себя террористы «Исламского государства», власти Финляндии сообщали, что не могут установить местонахождение двух сотен беженцев, которые пришли из России. В ожидании убежища нелегалы должны были жить в центрах для мигрантов, но сбежали.
Министры МВД также обсудили количество и защитные способности приютов для населения Финляндии. Во время визита в Финляндию министр Ляэнеметс посетил один из таких приютов. Комментариев главы МВД Эстонии сайт МВД Финляндии не приводит. На официальных ресурсах МВД Эстонии комментариев по итогам поездки пока нет.
Вопрос закрытия Эстонией границы с РФ обсуждался в конце 2023 года на фоне решения правительства Финляндии о закрытии их КПП на восточной границе. Такое развитие событий тогда допускал руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар.
Позже Лаури Ляэнеметс заявил, что «Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю».
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