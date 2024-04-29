Запрет на ночное пересечение границы Эстонии и России коснется не только Нарвы

Правительство Эстонии обсуждает расширение ограничений на работу погранпереходов на границе с Россией. Вслед за закрытием КПП Нарва по ночам, аналогичные изменения могут затронуть работу погранперехода Койдула на границе с Печорским районом Псковской области. Об этом рассказал министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

«Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», - цитирует ERR объяснения Вырклаэва, которые он озвучил в радиоэфире.

Дорожный указатель недалеко от КПП Койдула. Фото: Sakala / Scanpix Baltics

Когда могут быть введены новые ограничения, не сообщается, но власти Сетомаа опасаются, что из-за закрытия по ночам погранперехода Койдула может пострадать бюджет волости. Тот факт, что закрытие границ приводит к экономическим проблемам жителей приграничных районов, ранее признал глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Во время недавнего визита главы Еврокомиссии на закрытую финско-российскую границу, Орпо попросил у ЕС денег для решения экономических проблем регионов Финляндии, пострадавших от закрытия границы с Россией.

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Напомним, что с 1 мая 2024 года не будет работать по ночам погранпереход Нарва. Он будет доступен для лиц, пересекающих границу, только с 7 утра до 23 часов. Соответствующий законопроект был подготовлен МВД Эстонии и 18 апреля одобрен правительством.

Комментариев МВД на заявление министра финансов о возможном ограничении работы КПП Койдула пока не поступало.

На эстонско-российской границе работают три КПП. Помимо Нарвы и Койдула в круглосуточном режиме продолжает работу погранпереход Лухамаа, который находится на кратчайшем маршруте между Петербургом и Ригой.

Стоит напомнить, что нынешней весной погранпереходы на российско-эстонской границе экстренно закрывались сотрудниками ФСБ после теракта в Крокус Сити Холле в Москве.