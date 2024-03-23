В Псковской области РФ после теракта в Москве закрыли МАПП Шумилкино на границе с Эстонией.
После теракта в Москве закрылся один из пограничных пунктов с Эстонией
Очевидцы, находящиеся в данный момент на границе, сообщают, что всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах.
Уже сейчас на МАПП Куничина Гора начинают образовываться очереди. Наш источник сообщил, что к работе на этом погранпункте привлекут дополнительно сотрудников Псковской таможни.
«С трех ночи граница была закрыта – Шумилкино вообще заблокировано, а на Куничиной Горе – 100% беседуют со всеми людьми, на выезд из России, - рассказал Rus.Postimees один из пытающихся выехать из России в Эстонию - В Шумилкино легковые подъезжают, поцеловали ворота, уехали».
Отдельно стоит отметить, что в Шумилкино нет и пешеходного перехода, таким образом, эта граница на замке на 100%.
Ранее усиления на границе со стороны России уже фиксировались. Например, после убийства пропагандистки Дарьи Дугиной в Москве в 2022 году, власти РФ сообщали, что предполагаемый убийца покинул Россию именно через Шумилкино, выехав в Эстонию.
Позже усиления на границе фиксировались, когда в России был убит бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
Усиленный контроль на границе вводился и во время визита Путина в Северо-Западный регион РФ.
В 2024 году сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму.