После теракта в Москве закрылся один из пограничных пунктов с Эстонией

Очевидцы, находящиеся в данный момент на границе, сообщают, что всех, кто хочет выехать из России, перенаправляют в МАПП Куничина Гора в Печорах.

Уже сейчас на МАПП Куничина Гора начинают образовываться очереди. Наш источник сообщил, что к работе на этом погранпункте привлекут дополнительно сотрудников Псковской таможни.

«С трех ночи граница была закрыта – Шумилкино вообще заблокировано, а на Куничиной Горе – 100% беседуют со всеми людьми, на выезд из России, - рассказал Rus.Postimees один из пытающихся выехать из России в Эстонию - В Шумилкино легковые подъезжают, поцеловали ворота, уехали».

Отдельно стоит отметить, что в Шумилкино нет и пешеходного перехода, таким образом, эта граница на замке на 100%.

Ранее усиления на границе со стороны России уже фиксировались. Например, после убийства пропагандистки Дарьи Дугиной в Москве в 2022 году, власти РФ сообщали, что предполагаемый убийца покинул Россию именно через Шумилкино, выехав в Эстонию.

Позже усиления на границе фиксировались, когда в России был убит бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Усиленный контроль на границе вводился и во время визита Путина в Северо-Западный регион РФ.

В 2024 году сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму.