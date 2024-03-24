Выезд из России в Эстонию снова открыт после теракта в «Крокус Сити Холле»

«Все работает. Выезд из Шумилкино в Лухамаа открыли вечером в субботу около 20:00», - сообщил Rus.Postimees источник, который занят приграничным бизнесом и следит за ситуацией.

О закрытии Шумилкино Rus.Postimees сообщил утром в субботу. Позже эту информацию подтвердили в Департаменте полиции и погранохраны.

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Утром 23 марта в PPA сообщили Rus.Postimees, что пограничная служба ФСБ России закрыла КПП для легкового транспорта в ночь с пятницы на субботу около 23:00, то есть через несколько часов после первых сообщений о теракте в концертном зале Crocus City Hall в Москве.

Все подробности теракта и его последствий, читайте в нашем специальном блоге.

Наш источник сообщал, что одновременно с закрытием КПП Шумилкино вводился усиленный режим работы на пограгпереходе Куничина Гора / Койдула. В частности на беседы с сотрудниками ФСБ отправляли каждого пришедшего.

Открытие КПП Шумилкино вечером 23 марта произошло через несколько часов после того, как силовые органы РФ отчитались о задержании предполагаемых террористов.

Ранее усиления на границе со стороны России уже фиксировались. Например, после убийства пропагандистки Дарьи Дугиной в Москве в 2022 году, власти РФ сообщали, что предполагаемый убийца покинул Россию именно через Шумилкино, выехав в Эстонию.

Позже усиления на границе фиксировались, когда в России был убит бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Усиленный контроль на границе вводился и во время визита Путина в Северо-Западный регион РФ.

В 2024 году сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму.