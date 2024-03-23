В Брянской области были задержаны 11 человек, в том числе четыре человека, принимавших непосредственное участие в осуществлении террористического акта в комплексе «Крокус Сити Холл».

Такое заявление опубликовала на своем сайте ФСБ России в субботу, 23 марта.

Позже те же данные повторил президент РФ Владимир Путин, обратившийся к согражданам спустя почти 20 часов после теракта в Красногорске.

Как заявили в российской спецслужбе, подозреваемые «пытались скрыться, продвигаясь на автомобиле в сторону российско-украинской границы», они «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

Видео предполагаемого допроса подозреваемых в теракте В тот же день, 23 марта, государственный телеканал «Россия-24» показал фрагмент видеоролика, на котором, как утверждается, запечатлен допрос одного из задержанных по подозрению в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

То же видео выложила у себя в Telegram главред финансируемого правительством РФ телеканала RT Маргарита Симоньян.

На длящемся три минуты видео молодой мужчина, говорящий с сильным акцентом, сообщает, что 22 марта он «застрелил людей за деньги», «полмиллиона рублей».

По словам допрашиваемого, перед этим, месяц назад, ему написал в Telegram помощник «проповедника», предложивший деньги за то, чтобы он убил «любых людей».

Позднее Симоньян выложила еще одно видео. На нем, по ее словам, изображен «главарь» террористов.