Компания Ecolines спустя четыре месяца после закрытия автомобильного моста между Ивангородом и Нарвой запускает беспересадочный маршрут между Таллинном и Санкт-Петербургом.
Между Таллинном и Петербургом запускают новый беспересадочный автобусный маршрут
С 15 мая 2024 года пассажирам рейсовых автобусов, которые перемещаются между Россией и Эстонией, больше не нужно будет переходить границу пешком и пересаживаться с автобуса на автобус, как это происходит последние несколько месяцев после закрытия автомобильного сообщения по мосту «Дружба» через реку Нарова.
Компания Ecolines запускает новый маршрут через южный погранпереход на эстонско-российской границе.
«Ecolines открывает с 15.05.2024 движение по регулярному маршруту Санкт-Петербург - Псков - Таллинн с пересечением границ на автобусе. Автобус будет ежедневно отправляться из Петербурга и Таллинна вечером в 21.00 с прибытием в Таллинн и Петербург утром в 08:05. Пересечение границы будет происходить на автобусе Ecolines», - сообщила компания в четверг, 2 мая.
«Этот рейс будет удобен тем, кому необходимо утром прибыть в Таллинн и Санкт-Петербург и тем, кто не хочет стоять в очереди на пешеходном переходе Ивангород - Нарва. Наш автобус будет следовать через МАПП Шумилкино (Россия) и Лухамаа (Эстония). Новые маршруты через Псков сделают путешествие более предсказуемым, увеличив при этом его на "длительность одного фильма"», - сказано в сообщении Ecolines.
О том, что компания обсуждает вариант запуска маршрута через Псков, Rus.Postimees сообщал еще в ноябре 2023 года, после того как стало известно о решении России с 1 февраля 2024 года закрыть на реконструкцию свои пограничные терминалы в Ивангороде.
Согласно данным на сайте компании, рейс с пересадкой через Нарву занимает 7 часов. Поездка без пересадки через Псков займет 11 часов.
На этом фоне в правительстве Эстонии продолжается обсуждение инициативы дальнейшего ограничения работы погранпереходов на границе с Россией. С 1 мая погранпереход Нарва, который сейчас доступен только пешеходам, не работает с 23:00 до 7:00.
Вслед за закрытием КПП Нарва по ночам, аналогичные изменения могут затронуть работу погранперехода Койдула, который находится недалеко от Лухамаа на границе с Печорским районом Псковской области. Об этом рассказал в конце прошлой недели министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
«Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», - объяснял смысл идеи Вырклаэв.
Его поддержал глава МВД Лаури Ляэнеметс, который в комментарии Rus.Postimees заявил, что министерство внутренних дел в настоящее время обсуждает возможные экономические последствия с представителями приграничных районов.
«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - сказал нам Ляэнеметс в понедельник.
На вопрос о перспективах ограничения работы погранперехода Лухамаа, Ляэнеметс не ответил. В начале апреля глава МВД Эстонии посетил закрытую финско-российскую границу.
В начале апреля стало известно, что перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией, компания Lux Express, за два года войны в несколько раз увеличила свои доходы в РФ. После этой новости Rus.Postimees узнал, граждане каких стран делают кассу этой компании, пересекая границы ЕС и «государства - спонсора терроризма».
«Мы постоянно рассматриваем возможность того, что движение в Россию может полностью прекратиться», - сказал нам коммерческий директор Lux Express Ингмар Роос, признав резкий рост доходов компании на направлениях, связанных с Россией.
После закрытия финско-российской границы Эстония остается единственным вариантом для перемещения пассажиров между Финляндией и Россией. О том, как выглядит этот маршрут, ранее Rus.Postimees рассказывал профессор Университета Хельсинки.
Ранее Rus.Postimees сообщал об очередях из желающих пересечь эстонско-российскую границу в Нарве.
Крупные очереди из автомобилей в последние дни фиксируются и на литовско-белорусской границе. 26 апреля сообщалось, что очередь из автомобилей на въезд в Беларусь из ЕС растянулась больше чем на тысячу автомобилей.