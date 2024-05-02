Между Таллинном и Петербургом запускают новый беспересадочный автобусный маршрут

На этом фоне в правительстве Эстонии продолжается обсуждение инициативы дальнейшего ограничения работы погранпереходов на границе с Россией. С 1 мая погранпереход Нарва, который сейчас доступен только пешеходам, не работает с 23:00 до 7:00.

Вслед за закрытием КПП Нарва по ночам, аналогичные изменения могут затронуть работу погранперехода Койдула, который находится недалеко от Лухамаа на границе с Печорским районом Псковской области. Об этом рассказал в конце прошлой недели министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

«Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется», - объяснял смысл идеи Вырклаэв.

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Его поддержал глава МВД Лаури Ляэнеметс, который в комментарии Rus.Postimees заявил, что министерство внутренних дел в настоящее время обсуждает возможные экономические последствия с представителями приграничных районов.