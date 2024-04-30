МВД Эстонии пересмотрит правила работы восточной границы. Ляэнеметс поддерживает большее ограничение работы погранпереходов в Россию

«Что касается организации работы пограничного пункта, PPA отслеживает ситуацию на границе, следит за количеством, плотностью и тенденциями перемещений. В связи с закрытием пункта "Нарва-1" в ночное время, конечно, всю работу с восточной границы надо соответствующим образом переоценить, а также посмотреть, как происходит движение на границе. Если объемы движения изменятся, то одним из шагов действительно может стать пересмотр нынешних графиков рабочего времени», - сообщил Лаури Ляэнеметс Rus.Postimees.

Что касается целесообразности сокращения времени работы КПП «Койдула», о чем заявил Вырклаэв, то, по словам Ляэнеметса, эти рекомендации разумны.

«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - сказал Ляэнеметс.

На вопрос о том, когда могут закрыть на ночь погранпереход «Койдула», как и на вопрос кто и как учитывает экономические проблемы приграничных районов, которые становятся неминуемы в случае ограничения работы КПП, Ляэнеметс не ответил, но подчеркнул, что диалог с местными жителями продолжается.

Глава МВД Ляэнеметс и министр финансов Вырклаэв не улыбаются журналистам на фоне протестующих жителей Эстонии, Вихула, 2020 год. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

«Для меня как министра внутренних дел было чрезвычайно важно обсудить возможное ограничение движения через границу с местным сообществом, чтобы выяснить прямые и косвенные последствия для жителей этого региона. Соответствующая встреча с представителями местного сообщества состоится в PPA уже второго мая», - добавил Ляэнеметс.

Факт того, что закрытие границ приводит к экономическим проблемам жителей приграничных районов, ранее признал глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Во время недавнего визита главы Еврокомиссии на закрытую финско-российскую границу Орпо попросил у ЕС денег для решения экономических проблем регионов Финляндии, пострадавших от закрытия границы с Россией.