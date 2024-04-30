Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс прокомментировал Rus.Postimees заявление министра экономики Марта Вырклаэва о необходимости закрытия по ночам не только погранперехода «Нарва», но и других.
МВД Эстонии пересмотрит правила работы восточной границы. Ляэнеметс поддерживает большее ограничение работы погранпереходов в Россию
Уже завтра, 1 мая, погранпереход Нарва/Ивангород не будет работать в темное время суток. Как сообщалось ранее, двери погранперехода на левом берегу Наровы будут закрыты с 23:00 до 7:00. Однако это не предел ограничений на перемещение между Россией и Эстонией. 28 апреля министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил о целесообразности расширения практики закрытия эстонских погранпереходов по ночам.
«Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время», - сказал Вырклаэв, комментируя идею закрытия на ночь второго погранперехода на границе с Россией - «Койдула».
Rus.Postimees попросил прокомментировать ситуацию главу МВД Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ведь после новостей о закрытии на ночь погранперехода «Нарва» в министерстве внутренних дел говорили, что пограничные пункты «Койдула» и «Лухамаа» продолжат работать круглосуточно.
«Закрытие пограничного перехода "Койдула" было желанием Министерства финансов в течение длительного времени, заявленной целью которого было сокращение расходов. В ходе продолжительных дискуссий мы подчеркивали, что с точки зрения Министерства внутренних дел и PPA полное закрытие погранперехода Койдула не принесет значительной экономии, зато будет иметь весьма негативные последствия для местных сообществ», - напомнил Ляэнеметс о прежней позиции МВД Эстонии.
Rus.Postimees уточнил, есть ли уже планы ограничения работы других погранпереходов на эстонско-российской границе, включая самый оживленный сегодня в плане автотранспорта КПП на эстонско-российской границе - «Лухамаа».
«Что касается организации работы пограничного пункта, PPA отслеживает ситуацию на границе, следит за количеством, плотностью и тенденциями перемещений. В связи с закрытием пункта "Нарва-1" в ночное время, конечно, всю работу с восточной границы надо соответствующим образом переоценить, а также посмотреть, как происходит движение на границе. Если объемы движения изменятся, то одним из шагов действительно может стать пересмотр нынешних графиков рабочего времени», - сообщил Лаури Ляэнеметс Rus.Postimees.
Что касается целесообразности сокращения времени работы КПП «Койдула», о чем заявил Вырклаэв, то, по словам Ляэнеметса, эти рекомендации разумны.
«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - сказал Ляэнеметс.
На вопрос о том, когда могут закрыть на ночь погранпереход «Койдула», как и на вопрос кто и как учитывает экономические проблемы приграничных районов, которые становятся неминуемы в случае ограничения работы КПП, Ляэнеметс не ответил, но подчеркнул, что диалог с местными жителями продолжается.
«Для меня как министра внутренних дел было чрезвычайно важно обсудить возможное ограничение движения через границу с местным сообществом, чтобы выяснить прямые и косвенные последствия для жителей этого региона. Соответствующая встреча с представителями местного сообщества состоится в PPA уже второго мая», - добавил Ляэнеметс.
Факт того, что закрытие границ приводит к экономическим проблемам жителей приграничных районов, ранее признал глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Во время недавнего визита главы Еврокомиссии на закрытую финско-российскую границу Орпо попросил у ЕС денег для решения экономических проблем регионов Финляндии, пострадавших от закрытия границы с Россией.