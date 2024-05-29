Еще четыре погранперехода на границе РФ со странами ЕС встанут на реконструкцию в ближайшие несколько лет. Ранее в 2024 году из-за реконструкции КПП Россия закрыла автомобильное движение по мосту между Нарвой и Ивангородом.
Россия готовится в 2025 году ограничить работу КПП на границах c Эстонией и Латвией
Реконструкция четырех многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП) на границах России в Псковской области должна состояться в 2025-2027 годах. Об этом сообщил новый руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, бывший егерь Путина, полковник ФСО Валерий Пикалев на заседании объединенной коллегии таможенных служб стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«В субботу я посещал некоторые из этих пунктов пропуска в Псковской области. Хочу сказать, что по информации Минтранса, вся необходимая исполнительная документация в этом году будет завершена, и с 2025 по 2027 год все работы по обустройству этих пунктов пропуска будут завершены, - цитируют российские государственные СМИ главного российского таможенника. - Это очень важная государственная задача».
Всего в Псковской области на границе с Латвией и Эстонией - шесть автомобильных пунктов пропуска. Один из них, «Бурачки», находится на реконструкции с 2021 года, которая может завершиться в текущем году.
О необходимости реконструкции двух погранпереходов на границе с Эстонией - «Куничина гора» (Койдула со стороны Эстонии) и «Шумилкино» (Лухамаа со стороны Эстонии), а также пункта пропуска «Убылинка» на границе с Латвией, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял в начале 2024 года.
О том, что после закрытия на ремонт МАПП Ивангород планируется аналогичная работа на других погранпереходах в Эстонию и Латвию, в январе заявлял начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) РФ Александр Виноградов.
Ремонт погранперехода в Ивангороде, который может завершиться в 2026 году, привел к остановке автомобильного сообщения, очередям из пешеходов, очередям из автомобилей и ограничению работы погранперехода Нарва в темное время суток. Аналогичные ограничения на работу ночью обсуждаются и для других КПП Эстонии на границе с Россией.
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