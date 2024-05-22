Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) призывает власти страны не менять режим работы пограничного пункта «Койдула», считая, что он и дальше должен оставаться открытым 24 часа в сутки, пишет Rus.ERR.
Очереди выросли до месяца: автоперевозчики призывают правительство не закрывать КПП «Койдула» на ночь
Из публикаций СМИ, отмечается в обращении, стало известно, что причиной планируемого закрытия КПП «Койдула» на ночь называется снижение транспортной нагрузки.
«Но это не относится к фурам. После закрытия пограничного пункта "Нарва- 1" в феврале этого года очереди из грузовиков и в Койдула, и в Лухамаа выросли до месяца», - подчеркнул генеральный секретарь ERAA Эрмо Перолайнен.
Вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Йоозеп Каазик признал, что закрытие перехода ночью не принесет никакой экономии.
О том, что «Койдула» должна быть закрыта по ночам, после решения закрывать на ночь КПП «Нарва» заявлял министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - в конце апреля говорил Rus.Postimees глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).