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Очереди выросли до месяца: автоперевозчики призывают правительство не закрывать КПП «Койдула» на ночь

rus.postimees.ee
Обновлено 22 мая 2024, 10:53
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Погранпункт "Койдула".
Погранпункт "Койдула". Фото: Sander Ilvest

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) призывает власти страны не менять режим работы пограничного пункта «Койдула», считая, что он и дальше должен оставаться открытым 24 часа в сутки, пишет Rus.ERR.

Из публикаций СМИ, отмечается в обращении, стало известно, что причиной планируемого закрытия КПП «Койдула» на ночь называется снижение транспортной нагрузки.

«Но это не относится к фурам. После закрытия пограничного пункта "Нарва- 1" в феврале этого года очереди из грузовиков и в Койдула, и в Лухамаа выросли до месяца», - подчеркнул генеральный секретарь ERAA Эрмо Перолайнен.

Вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Йоозеп Каазик признал, что закрытие перехода ночью не принесет никакой экономии.

О том, что «Койдула» должна быть закрыта по ночам, после решения закрывать на ночь КПП «Нарва» заявлял министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

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«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - в конце апреля говорил Rus.Postimees глава МВД Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

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