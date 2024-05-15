Волость Сетомаа обратилась к Кае Каллас по вопросу закрытия погранпункта «Койдула» на ночь

По оценке волости, не учтены результаты заказанного МВД социально-экономического исследования. «Кроме того, без соответствующего решения Департамент полиции и погранохраны уже приступил к отказу в бронировании на период с 21 до 6 часов с 1 июля, а это время для нас неприемлемо», - отметил в своем обращении волостной старейшина Рауль Кудре.

Волость отмечает, что погранпункт «Койдула» исторически был и остается на данный момент крайне важным пунктом пересечения границы. «С российской стороны город Печоры, Сетомаа и Юго-Восточная Эстония нашли в этом решение для безумной нехватки рабочей силы. Люди не идут через Лухамаа, поскольку там по обе стороны границы нет инфраструктуры для дальнейшего передвижения. Подчеркиваем также, что границу во многом пересекают граждане Эстонии, которых по обе стороны границы ориентировочно около 6000 человек», - отметил Кудре.

Rus.Postimees ранее попросил прокомментировать ситуацию главу МВД Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ведь после новостей о закрытии на ночь погранперехода «Нарва» в министерстве внутренних дел говорили, что пограничные пункты «Койдула» и «Лухамаа» продолжат работать круглосуточно.

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