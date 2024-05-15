Волость Сетомаа обратилась к премьер-министру Кае Каллас, поскольку считает непонятным план закрывать на ночь погранпункт «Койдула», так как до сих пор не была названа цель закрытия, не приведены причины, по которым выбрали погранпункты «Койдула» и «Лухамаа», а также не сделаны подсчеты потенциальной экономии; волость считает, что это решение угрожает стабильному развитию и региональной политике Юго-Восточной Эстонии.
Волость Сетомаа обратилась к Кае Каллас по вопросу закрытия погранпункта «Койдула» на ночь
По оценке волости, не учтены результаты заказанного МВД социально-экономического исследования. «Кроме того, без соответствующего решения Департамент полиции и погранохраны уже приступил к отказу в бронировании на период с 21 до 6 часов с 1 июля, а это время для нас неприемлемо», - отметил в своем обращении волостной старейшина Рауль Кудре.
Волость отмечает, что погранпункт «Койдула» исторически был и остается на данный момент крайне важным пунктом пересечения границы. «С российской стороны город Печоры, Сетомаа и Юго-Восточная Эстония нашли в этом решение для безумной нехватки рабочей силы. Люди не идут через Лухамаа, поскольку там по обе стороны границы нет инфраструктуры для дальнейшего передвижения. Подчеркиваем также, что границу во многом пересекают граждане Эстонии, которых по обе стороны границы ориентировочно около 6000 человек», - отметил Кудре.
Rus.Postimees ранее попросил прокомментировать ситуацию главу МВД Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ведь после новостей о закрытии на ночь погранперехода «Нарва» в министерстве внутренних дел говорили, что пограничные пункты «Койдула» и «Лухамаа» продолжат работать круглосуточно.
«Интенсивность пересечения границы также связана с графиком отправления поезда из Койдула, и мне кажется разумной рекомендация закрывать этот пограничный пункт с вечера до раннего утра. Таким образом пересечение границы в течение дня станет возможным как для тех, кто делает это ежедневно по работе или по другим причинам, так и для тех, кому необходимо заранее спланировать пересечение границы», - сказал Ляэнеметс.
На вопрос о том, когда могут закрыть на ночь погранпереход «Койдула», как и на вопрос кто и как учитывает экономические проблемы приграничных районов, которые становятся неминуемы в случае ограничения работы КПП, Ляэнеметс не ответил, но подчеркнул, что диалог с местными жителями продолжается.
«Для меня как министра внутренних дел было чрезвычайно важно обсудить возможное ограничение движения через границу с местным сообществом, чтобы выяснить прямые и косвенные последствия для жителей этого региона. Соответствующая встреча с представителями местного сообщества состоится в PPA уже второго мая», - добавил Ляэнеметс.
Факт того, что закрытие границ приводит к экономическим проблемам жителей приграничных районов, ранее признал глава правительства Финляндии Петтери Орпо. Во время недавнего визита главы Еврокомиссии на закрытую финско-российскую границу Орпо попросил у ЕС денег для решения экономических проблем регионов Финляндии, пострадавших от закрытия границы с Россией.