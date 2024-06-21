НАРВА Яан Тоотс: если Россия не будет тормозить, все люди смогут пройти эстонскую границу за три часа

Вчера из-за медленного пограничного контроля РФ на пешеходном мосту Нарвского погранперехода образовалась длинная очередь, поэтому в четверг вечером в целях защиты здоровья и безопасности людей Департамент полиции и погранохраны (PPA) принял решение закрыть погранпереход для пешеходов, желающих попасть из Эстонии в Россию.

Сегодня в семь часов утра нарвский журналист Роман Викулов в своем Facebook сообщал, что очередь состояла примерно из тысячи человек.

«Сейчас там около 400 человек, - сообщил нам в 11 утра мэр Нарвы Яан Тоотс. - Граница работает в режиме пропускной способности 150-160 человек в час, наша сторона считает – если так пойдет дальше – все люди за три часа успеют перейти эстонскую границу. Дальше все зависит от российской стороны».

Тоотс уточнил, что после того как вчера эстонская граница была закрыта на выезд, уже через час и пятнадцать минут российская сторона всех пустила. «То есть это политический вопрос, они сами нагнетали эту обстановку, - уверен Тоотс. - Со своей стороны, сейчас мы подгоним к очереди скорую помощь, уже начали раздавать воду, привезли туда несколько биотуалетов. Мы сделаем все для того, чтобы границу не закрывали».