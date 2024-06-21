Перед КПП Нарва на 11 часов утра стоит в очереди около 400 человек. Об этом Rus.Postimees сообщил мэр Нарвы Яан Тоотс. Среди них - пожилые люди, родители с маленькими детьми и т.д. Многие ждут со вчерашнего вечера.
НАРВА ⟩ Яан Тоотс: если Россия не будет тормозить, все люди смогут пройти эстонскую границу за три часа
Вчера из-за медленного пограничного контроля РФ на пешеходном мосту Нарвского погранперехода образовалась длинная очередь, поэтому в четверг вечером в целях защиты здоровья и безопасности людей Департамент полиции и погранохраны (PPA) принял решение закрыть погранпереход для пешеходов, желающих попасть из Эстонии в Россию.
Сегодня в семь часов утра нарвский журналист Роман Викулов в своем Facebook сообщал, что очередь состояла примерно из тысячи человек.
«Сейчас там около 400 человек, - сообщил нам в 11 утра мэр Нарвы Яан Тоотс. - Граница работает в режиме пропускной способности 150-160 человек в час, наша сторона считает – если так пойдет дальше – все люди за три часа успеют перейти эстонскую границу. Дальше все зависит от российской стороны».
Тоотс уточнил, что после того как вчера эстонская граница была закрыта на выезд, уже через час и пятнадцать минут российская сторона всех пустила. «То есть это политический вопрос, они сами нагнетали эту обстановку, - уверен Тоотс. - Со своей стороны, сейчас мы подгоним к очереди скорую помощь, уже начали раздавать воду, привезли туда несколько биотуалетов. Мы сделаем все для того, чтобы границу не закрывали».
Ян Тоотс согласился с тем, что если граница будет закрыта, это станет катастрофой: «Я только что говорил с гендиректором Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгертом Беличевым, и сообщил, что мы считаем, что граница должна быть открыта».
Однако если российская сторона будет медленно пропускать и мост снова заполнится, прогнозировать развитие событий эстонская сторона не может.
«Мы делаем все, что можем: работают все пять КПП – три с людьми и два - электронные. - подчеркнул Тоотс. - Я там был, сейчас проходит кризисное совещание».
По его словам, в очереди стоят мирные люди, которые ни в чем не виноваты. Однако завтра, когда в городе начнется подготовка к параду в честь Дня победы, такие очереди будут неуместны. «Это проблема», - признал Тоотс, вместе с тем отметив, что о том, что граница на несколько часов закроется 23 июня, было сообщено заранее.
«Мы сейчас просто делаем по-человечески – чтобы была вода, скорая помощь, все, что город может», - подытожил мэр Нарвы.