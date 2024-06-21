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ФОТО Российский аэростат следил за людьми, собравшимися у пограничного пункта в Нарве

Лийза Эхамаа Илья Смирнов
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В то время как почти тысяча человек сегодня ждала в пограничном пункте Нарвы, когда они смогут попасть в Россию, за их действиями наблюдал российский аэростат.

Это не первый раз, когда аэростат поднимается в небо с территории Российской Федерации. По словам руководителя бюро пограничной охраны Идаской префектуры Ээрика Пургеля, аэростат, вероятно, оснащен устройством наблюдения, с помощью которого Россия собирает информацию.

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