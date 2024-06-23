Фото В Нарве прошел парад в честь Дня победы

Парад на Петровской площади начался в 11 часов утра с приездом президента, но построение колонн началось на полчаса раньше.

В построении в Нарве приняли участие члены Кайтселийта, Кодутютред и Норкоткад из Северо-восточного оборонительного округа. По площади прошли в марше снайперы и члены боевой группы Северо-Восточного округа сухопутной обороны. Вместе со своими знаменосцами в параде приняли участие подразделение киберзащиты и служба безопасности Кайтселийта. Факелоносцами в этом году стали лучшие стрелки Кайтселийта. Подразделение киберзащиты Кайтселийта переносило огонь победы в киберпространство, чтобы за событием можно было следить во всем мире.

В Нарве также промаршировали представители Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы, Спасательного департамента и Союза спасателей. Из стран-союзников в параде приняли участие представители Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.

Марши исполнили три оркестра – оркестр дружины Пярнумаа, оркестр Таллиннской и Йыгеваской дружин, военный оркестр Военного музея, а также духовой оркестр дружины Сакала.

Поскольку в зоне проведения парада находился пограничный пункт, в воскресенье с 9.30 до 12.30 во время парада ни войти на пограничный пункт Нарва, ни пересечь границу было невозможно. Доступ к погранпункту был восстановлен после окончания парада.