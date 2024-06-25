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Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Шойгу и Герасимова

rus.postimees.ee
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергеем Шойгу во время посещения штаба войск, участвующих в военной кампании страны на Украине, в Ростове-на-Дону, Россия, 10 ноября 2023 года.
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергеем Шойгу во время посещения штаба войск, участвующих в военной кампании страны на Украине, в Ростове-на-Дону, Россия, 10 ноября 2023 года. Фото: via REUTERS

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 853-го дня войны, 25 июня.

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