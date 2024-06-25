В субботу, 22 июня, на страничке посольства РФ в Эстонии в Facebook появилась публикация, на основании которой можно предположить, что в российском диппредставительстве произошли очередные перемены. В МИД Эстонии прокомментировали ситуацию.
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В посольстве РФ в Эстонии произошли очередные перестановки?
В публикации говорилось, что временный поверенный в делах России в Эстонии Овик Артаваздович Мурадян, дипломаты посольства, а также представители разных организаций возложили венки к Бронзовому солдату на Таллиннском военном кладбище.