По словам Каллас, теперь этот вопрос должен обсудить Рийгикогу. Закон об автоналоге обсуждается в Рийгикогу уже целый год. «Закон о налогообложении гласит, что обычно до введения налога должно оставаться шесть месяцев. Идея этого закона в том, чтобы предприятия и люди могли бы спланировать свою деятельность», - сказала Каллас и добавила, что это не значит, что налог должен вступить в силу позже.

Она подчеркнула, что налоговая политика – это не социальная политика. «Велись переговоры с Палатой людей с ограниченными возможностями. Те, у кого уже есть машины, находятся в лучшем положении, чем те, у кого их нет. Поэтому мы договорились, что пособия для людей с особыми потребностями увеличатся. Это исключение все-таки связано с автомобилем», - сказала Каллас.

«Машина с картой для людей с ограниченными возможностями не означает, что этот человек нуждается в отдельном пособии. В поддержке нуждаются люди с ограниченными возможностями в целом, поскольку им сложнее. Тех, у кого есть машина, - их все-таки гораздо меньше», - пояснила Каллас в передаче на Vikerraadio и добавила, что в Рийгикогу всё взвесили за этот год.

«Пусть решает Рийгикогу. Есть желание, чтобы этот закон вступил в силу с 1 января. Это все-таки часть доходов, которые необходимы, - сказала Каллас. - Я верю, что Рийгикогу еще раз рассмотрит этот закон, а затем снова примет».