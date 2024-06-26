Об этом в Facebook-группе «Нарва, как она есть» написал один из членов правления партийного округа центристов Михаил Паншин, который остался недоволен случившимся и раскритиковал использование украинской ленты на параде.

В комментариях началась бурная дискуссия. Многие выражали поддержку действиям ребят, заявляя, что парад в честь Дня победы не имеет ничего общего с Украиной.

Кто-то посочувствовал «орлам», которых отстранили от участия в параде, а кто-то, наоборот, поддержал действия молодежного руководителя организации, напомнив о том, что ситуация вокруг войны в Украине имеет прямое отношение к происходящему в Эстонии, поскольку Россия - агрессивный сосед.

Жители и гости Нарвы на параде 23 июня. Маршируют солдаты Французской Республики - союзника Эстонии. Фото: Ilja Smirnov

Ситуацию прокомментировал представитель организации «Молодые орлы», которая является частью добровольческой оборонной организации Кайтселийт. По традиции, парад 23 июня организовывает Кайтселийт, парад 24 февраля - Силы обороны.

По словам Ричарда Лемендика, специалиста по связям с общественностью «Молодых орлов», такой инцидент действительно произошел.

«Царящие дома установки не позволили небольшой группе ребят носить на груди цвета украинского флага. В то же время, всем подразделениям Кайтселийта было приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия. Присутствовавший при этом молодежный руководитель принял решение вывести ребят из парадного расчета», - заявил Лемендик.

Он добавил, что миссия «Молодых орлов» - это патриотическое воспитание. «Мы хотим, чтобы молодежь ценила основы свободного и демократического общества. Случившееся показывает, что такая работа, безусловно, необходима и часто требует терпения и времени», - сказал Лемендик Rus.Postimees.

Случившееся подтвердили и родители детей. Однако на момент публикации материала они не были готовы дать комментарии. Все дети, отстраненные от участия в параде, живут в Нарве.

В параде в честь Дня победы участвовало более 1000 человек, были представлены разные организации, среди которых - Департамент полиции и погранохраны, Тюремная служба, Спасательный департамент и Союз спасателей.



Украинскую ленту в знак солидарности со страной, противостоящей российской агрессии, носили на одежде представители всех парламентских партий, чиновники, общественные деятели, военные и простые граждане. Флаги Украины украшают здания учреждений публичной власти Эстонии.