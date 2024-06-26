Lux Express заработала рекордную прибыль, половина поступила из России

В отчете также указано, что за 2023 год компания намерена выплатить один миллион евро дивидендов. «Это не значит, что Хуго Осула купит два Bentley», - пошутил глава Lux Express Ингмар Роос.

В прошлом году оборот Lux Express составил 43 млн евро, а прибыль - 13 млн евро и, по словам Рооса, половина этой суммы пришлась на бизнес в России, однако это лишь часть общей картины – восстановление после пандемии было быстрым как в Эстонии, так и в странах Балтии в целом.

В отчете за прошлый год говорится, что в 2023 году продолжился рост спроса как на внутренних линиях в Эстонии, так и на международных маршрутах.

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