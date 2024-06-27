Самолет улетел, а багаж остался: отпуск супружеской пары из Эстонии начался с приключений

«Наша единственная единица багажа не прилетела, оставшись в Таллинне. Почему не прилетела? А потому что в чемодане был обнаружен компьютер. Компьютера, меж тем, в нем не было и нет», - рассказал он, отметив, что в отличие от их чемодана они без особых проблем долетели до острова Родос.