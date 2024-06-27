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Самолет улетел, а багаж остался: отпуск супружеской пары из Эстонии начался с приключений

Дмитрий Рая
, pепортер
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Самолет airBaltic.
Самолет airBaltic. Фото: Publicitātes foto

Оказавшись во вторник ранним утром в Таллиннском аэропорту, Эдуард с женой не мог и предположить, что их отпуск начнется с приключений.

«Наша единственная единица багажа не прилетела, оставшись в Таллинне. Почему не прилетела? А потому что в чемодане был обнаружен компьютер. Компьютера, меж тем, в нем не было и нет», - рассказал он, отметив, что в отличие от их чемодана они без особых проблем долетели до острова Родос.

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