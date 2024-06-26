После провала на выборах в Европарламент партии президента Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент, назначив досрочные выборы . Как влияет на войну и мир в Европе надежда на мобилизацию сторонников умеренных взглядов перед страхом прихода к власти радикалов, мы поговорили с экспертами.

Есть ли шансы у радикалов Франции на досрочных парламентских выборах повторить успех выборов в Европарламент, когда националисты Марин Ле Пен набрали вдвое больше партии президента Макрона. Что изменится в отношениях Парижа с Киевом и Москвой, если победят националисты, и причем тут Олимпийские игры. Об этом Rus.Postimees поговорил с экспертом по внутренней политике Франции, журналистом телеканала «Дождь» и автором Telegram-канала «Французский вестник» Денисом Катаевым. Свой взгляд на ситуацию озвучил и советник министра внутренних дел Эстонии, обозреватель французской политики Воотеле Пяй.